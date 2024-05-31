Анна Мовчан

Основатель и руководитель арт-пространства:

Я думаю, что всем нам знакомо то чувство, когда хочется просто побыть вне зоны доступа. Этой летней выставкой мы хотим дать такую возможность всем нашим посетителям – окунуться в атмосферу загородного дома, вспомнить свои собственные ощущения от выезда на природу и обрести новые впечатления, погрузившись в изучение работ современных авторов. Это очень важный для нас проект, потому что в нём мы говорим о наших долгосрочных ценностях. История посёлка Репино, история Куоккалы неотделима от знаменитых дачников этих мест и их творчества — и мы очень надеемся, что она не останется в прошлом и получит увлекательное продолжение.