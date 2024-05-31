Концепция проекта в арт-пространстве в Репино вдохновлен дачами Карельского перешейка, на «рыболовный крючок» которых попались Корней Чуковский, Максим Горький, Леонид Андреев, Юрий Анненков и, конечно, Илья Репин. Образы совриска объединят богатую историю местности, но и дадут отдушину «городским невротикам».
Иван Покидышев, "Дети в темноте"
«Замедлиться», «эскапизм», заземлиться и уехать загород? Такие родные слова об одном! Выставочный проект «Вне зоны доступа» обращен к коллективному образу дачи, как «особого мира, исторически свободного от сковывающих условностей города». 15 художников представят в арт-пространстве ассоциативные работы, отсылающие к воспоминаниям, ностальгии по свободным дня в лоне природы. В объективе: секреты под сенью хендмейд шалаша, нагое купание в водах Финского залива и солнечные зайчики. «В некоторых случаях авторы обращаются к мимолётным и случайным фрагментам памяти, а иногда — к глубоко личной теме поисков своего дома и места силы», — отмечают кураторы проекта.
Среди работ, выставленных в «Сегоднязавтра», произведения Екатерины Герасименко, Анны Дерябовой, Риммы Исмагиловой, Саши Кокачевой, Ольги Кугиной, Юлии Михайловой, Ивана Покидышева, Майи Рожновской, Максима Саввы, Натальи Старковой, Натальи Таранцовой, Полины Уваровой, Софьи Уткиной, Анны Червонной, Всеволода Шувалова, а также брендов Aesthetic Objects, Eburet, LAVR, Lick My Brick.
Основатель и руководитель арт-пространства:
Я думаю, что всем нам знакомо то чувство, когда хочется просто побыть вне зоны доступа. Этой летней выставкой мы хотим дать такую возможность всем нашим посетителям – окунуться в атмосферу загородного дома, вспомнить свои собственные ощущения от выезда на природу и обрести новые впечатления, погрузившись в изучение работ современных авторов. Это очень важный для нас проект, потому что в нём мы говорим о наших долгосрочных ценностях. История посёлка Репино, история Куоккалы неотделима от знаменитых дачников этих мест и их творчества — и мы очень надеемся, что она не останется в прошлом и получит увлекательное продолжение.
Выставка «Вне зоны доступа. Дачная выставка» открыта с 1 июня по 4 августа в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в Репино, Приморское шоссе, д. 441А, литера А.
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