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Искусство

В галерее «Борей» открывается выставка «Genius Loci» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Фотограф-визионер, последний петербургский мирискусник и первооткрыватель хрестоматийных ленинградских ракурсов 1920-х – 1930-х годов, имя которого дошло до наших дней практически безизвестным. Цикл проектов с работами из частной коллекции позволит пролить свет на личность, повлиявшую на восприятие послевоенной городской фотографии и зародившую феномен романтического «петербургского мифа».

Владимир Пресняков
Изображение предоставлено «Собака.ru» коллекционером Кириллом Авелевым

Владимир Пресняков

Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом году его творческое наследие было передано забвению. Его «ленинградский миф» стал общедоступен с распространение карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического облика до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки, неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. Его перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь». Как замечает Кирилл Авелев, «вероятно, Пресняков, как штатный фотограф музея, оказался на крыше дворца вместе со съемочной группой фильма».

Владимир Пресняков
Изображение предоставлено «Собака.ru» коллекционером Кириллом Авелевым

Владимир Пресняков

Выставка «Genius Loci», которая открывается в галерее «Борей» 1 июня, представит второй сюжет известных кадров фотографа со ставшим культовым образом широкой панорамы города у изваяния монументальных статуй. «Многократно цитируемые, со временем превратились в ленинградский канон, вместе с ангелами Дворцовой и Петропавловки». 

Вторая выставка «Genius Loci» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 июня по 30 июня в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58. 

Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.

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