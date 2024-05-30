В галерее «Борей» открывается выставка «Genius Loci» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Фотограф-визионер, последний петербургский мирискусник и первооткрыватель хрестоматийных ленинградских ракурсов 1920-х – 1930-х годов, имя которого дошло до наших дней практически безизвестным. Цикл проектов с работами из частной коллекции позволит пролить свет на личность, повлиявшую на восприятие послевоенной городской фотографии и зародившую феномен романтического «петербургского мифа».
Владимир Пресняков
Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом году его творческое наследие было передано забвению. Его «ленинградский миф» стал общедоступен с распространение карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического облика до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки, неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. Его перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь». Как замечает Кирилл Авелев, «вероятно, Пресняков, как штатный фотограф музея, оказался на крыше дворца вместе со съемочной группой фильма».
Владимир Пресняков
Выставка «Genius Loci», которая открывается в галерее «Борей» 1 июня, представит второй сюжет известных кадров фотографа со ставшим культовым образом широкой панорамы города у изваяния монументальных статуй. «Многократно цитируемые, со временем превратились в ленинградский канон, вместе с ангелами Дворцовой и Петропавловки».
Вторая выставка «Genius Loci» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 июня по 30 июня в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.
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