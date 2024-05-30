В галерее «Борей» открывается выставка «Genius Loci» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Выставка «Genius Loci», которая открывается в галерее «Борей» 1 июня, представит второй сюжет известных кадров фотографа со ставшим культовым образом широкой панорамы города у изваяния монументальных статуй. «Многократно цитируемые, со временем превратились в ленинградский канон, вместе с ангелами Дворцовой и Петропавловки».

Вторая выставка «Genius Loci» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 июня по 30 июня в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.

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