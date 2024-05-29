В Эрмитаже раскрыли загадки «Святого Себастьяна» Тициана

Лаборатория научной реставрации станковой живописи Эрмитажа уже несколько лет приводит в оригинальный вид полотна Тициана, через руки реставраторов прошли «Несение креста», «Портрет молодой дамы в шляпе с пером» и другие картины, которые происходят из коллекции, существовавшей в палаццо Барбариго делла Терацца на Гранд-канале. Памятник архитектуры XVI века располагал галерею Scuola di Tiziano с с XVII века — собрание живописи Тициана появилось здесь благодаря Кристофоро Барбариго, который выкупил все оставшееся живописное наследие и дом Помпонио у сына художника.

В XIX веке галерею приобрел императорор Николай I. Комплексная реставрация картин началась лишь в XXI веке с задачей консервации. «Святого Себастьяна» при покупке в эрмитажное собрание посчитали эскизом, так как картина не завершена. Император посчитал, что место известному сейчас полотну в запасниках.