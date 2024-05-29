В Эрмитаже раскрыли загадки «Святого Себастьяна» Тициана

Музей проводит реставрацию картины с 2023 года — это первая подобная масштабная работа, проводимая над полотном. Картину расчистили от потемневшего лака, реставратор скоро приступит к тонированию, а пока удалось обнаружить несколько мелочей, которые меняют представление о ренессансном шедевре.
Лаборатория научной реставрации станковой живописи Эрмитажа уже несколько лет приводит в оригинальный вид полотна Тициана, через руки реставраторов прошли «Несение креста», «Портрет молодой дамы в шляпе с пером» и другие картины, которые происходят из коллекции, существовавшей в палаццо Барбариго делла Терацца на Гранд-канале. Памятник архитектуры XVI века располагал галерею Scuola di Tiziano с с XVII века — собрание живописи Тициана появилось здесь благодаря Кристофоро Барбариго, который выкупил все оставшееся живописное наследие и дом Помпонио у сына художника.
В XIX веке галерею приобрел императорор Николай I. Комплексная реставрация картин началась лишь в XXI веке с задачей консервации. «Святого Себастьяна» при покупке в эрмитажное собрание посчитали эскизом, так как картина не завершена. Император посчитал, что место известному сейчас полотну в запасниках.
При реставрации удалось выяснить, что на холсте уже существует другое изображение, значит Себастьяна написали поверх оригинального сюжета. Там была версия композиции «Динарий кесаря», похожая на ту, что находится в Лондонской национальной галерее. Сейчас стало очевидным, что художник несколько раз менял контур ноги герою композиции, не сразу было найдя ее окончательное положение. Вначале Тициан написал фигуру в полный рост, но не успел закончить левую ногу святого. Она осталась написанной эскизно, что дает хорошее представление о технике художника. В ходе реставрации изменилась и цветовая гамма — фигура теперь хорошо отделима от фона. Меланхоличный образ Себастьяну добавляют голубые глаза, цвет которых раскрылся после реставрации. Так же стало известно, что количество стрел, пронзающих плоть героя, было на порядок больше.
Реставрационные работы планируют закончить к концу 2024 года. После завершения «Святого Себастьяна» следующей картиной станет «Кающаяся Мария Магдалина».
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