В ЛЭТИ начали создавать 3D-модели для реставрации объектов Русского музея

Используемая технология позволяет не только помогать проводить работы реставраторам, но и сохранить полную цифровую версию арт-объекта на случай его полной утраты для последующего создания копии. Для этого вместе со сканерами используются специальное компьютерное обеспечение, которое формирует 3D-модель.

«Создание трёхмерных моделей двух произведений из отдела новейших течений Русского музея позволит обеспечить качественный мониторинг их состояния сохранности. Так, на скульптуре Л.Гомеса «Естественное открытие», созданной художником из дерева, изначально имеющего трещины, реставраторы регулярно осуществляют их мониторинг. Сейчас в отделе реставрации разрабатывается методика, которая позволит провести необходимые консервационные мероприятия и остановить процесс естественного старения материалов, из которого созданы эти предметы», — заявила заведующая отделом реставрации современных арт-объектов Государственного Русского музея Вера Вадимовна Парфенова

Первая скульптура, которую отсканировали специалисты из ЛЭТИ, является работой кубинского художника Луиса Гомеса и носит название «Естественное открытие». Фигура в виде человека с лицом, закрытым черапашьим панцирем, выполнена из массива дерева, изначально имеющего значительные трещины по всей поверхности.

Второе произведение – это работа всемирно-известного итальянского художника Пьеро Джиларди под названием «Чайка на море». Она представляет собой фигуру птицы, парящей над морем, и является единственным произведением в музейной коллекции, выполненным из поролона.

В прошлом году петербургские ученые вернули исторический вид барельефу Академии Художеств с помощью лазера. Сотрудники университета «ЛЭТИ» впервые использовали метод лазерной очистки для реставрации.