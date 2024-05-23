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Искусство

Русский музей представил короткий метр по мотивам картины Василия Сурикова

Генеративный мини-фильм на сюжет картины «Переход Суворова через Альпы» приурочен к юбилейной выставке работ художника в Корпусе Бенуа.

При создании короткометражного фильма использовали не только нейросети, но и консультировались с искусствоведом и культурологом Анастасией Четвериковой, которая провела исследование культурно-историческим методом — выяснила важные детали о героях и нюансы того, что изображено на картине Сурикова. Режиссер сделал раскадровку, а технологии помогли визуализировать.

В первом фильме расскажут, что за трагедия скрывается за полотном и как поход полководца чуть не обернулся трагедией, в которой пришлось вести схватку и с французами, и с суровой стихией.

«Русский музей активно применяет в своей работе новейшие технологии. Синтез технологий и искусства — это направление, которое становится всё актуальнее и перспективнее, это важный вектор развития для будущего отечественной культуры. Мы рады принять участие в этом проекте и верим, что он поможет поддержать интерес молодёжи не только к Русскому музею, но и к великому искусству нашей страны в целом», — поделилась заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Напомним, юбилейная выставка Василия Сурикова в Русском музее продлена до 10 июня — успейте увидеть!

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