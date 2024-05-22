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Искусство

Marina Gisich Gallery представит сайт-специфик проект в Екатерининском собрании под кураторством Глеба Ершова

На экспозиции «Побеги» в интерьерах классицистического особняка архитектора Луиджи Руска на Фонтанке свои работы покажут Ася Феоктистова и Иван Карпов. Куратором выставки выступил искусствовед Глеб Ершов.

Ася Феоктистова, «Время» часть 1, 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»

Ася Феоктистова, «Время» часть 1, 2024 год

Ася Феоктистова, «Время» часть 2, 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»

Ася Феоктистова, «Время» часть 2, 2024 год

Сайт-специфик выставка «Побеги», которая открывается 25 мая в Екатерининском собрании, — это коллаборация галереи современного искусства Marina Gisich и концертной организации «Петербург-концерт» (бывший «Ленконцерт»). Нарратив экспозиции выстраивается вокруг диалога современного искусства с историческими интерьерами — «свидетелями блестящей эпохи Серебряного века». Апологет классического живописного медиума Ася Феоктистова и художник трендового направления Art&Science Иван Карпов представят контрастные арт-объекты, обращенные к теме памяти. Визуальный ряд выставки вращается вокруг побегов растений — ботанических инсталляций Ивана Карпова, выращивающего их способом гидропоники, с корнями, парящими в воздухе, и живописных полуабстракциях Аси Феоктистовой, на полотнах которой из динамики подвижных беспокойных форм возникают образы «давно ушедших людей и живых цветов».

«Витальная, преображающая сила растений и искусства анимирует залы Екатерининского собрания, превращенного в увлекательный квест — путешествие во времени и пространстве прошлого», — комментирует куратор проекта Глеб Ершов.

Иван Карпов, объект №2 из серии «Весна 21», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»

Иван Карпов, объект №2 из серии «Весна 21», 2024 год

Иван Карпов, объект №1 из серии «Весна 21», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»

Иван Карпов, объект №1 из серии «Весна 21», 2024 год

Выставка «Побеги» открыта с 25 мая по 31 июля 2024 года в Екатеринском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.

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