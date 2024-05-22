Сайт-специфик выставка «Побеги», которая открывается 25 мая в Екатерининском собрании, — это коллаборация галереи современного искусства Marina Gisich и концертной организации «Петербург-концерт» (бывший «Ленконцерт»). Нарратив экспозиции выстраивается вокруг диалога современного искусства с историческими интерьерами — «свидетелями блестящей эпохи Серебряного века». Апологет классического живописного медиума Ася Феоктистова и художник трендового направления Art&Science Иван Карпов представят контрастные арт-объекты, обращенные к теме памяти. Визуальный ряд выставки вращается вокруг побегов растений — ботанических инсталляций Ивана Карпова, выращивающего их способом гидропоники, с корнями, парящими в воздухе, и живописных полуабстракциях Аси Феоктистовой, на полотнах которой из динамики подвижных беспокойных форм возникают образы «давно ушедших людей и живых цветов».

«Витальная, преображающая сила растений и искусства анимирует залы Екатерининского собрания, превращенного в увлекательный квест — путешествие во времени и пространстве прошлого», — комментирует куратор проекта Глеб Ершов.