«Синтез 24» — это персональная выставка певца магического реализма Евгения Крылова о поэтах Иосифе Бродском и одном из самых известных британских литераторов XVII века Джоне Донне. Крылов переосмысляет лирическое наследие героев экспозиции, проводит параллели между их творчеством и помогает «стереть границу временных рамок». Сакральное для проекта число 24 восходит к дате рождения и Бродского, и Донна. В рамках экспозиции также состоится презентация скульптуры «Три возраста. Портрет Иосифа Бродского», созданной в соавторстве со скульптором Григорием Ястребенецким.

«Создание картин завораживает меня процессом их появления... Сначала это чистая абстракция, потом как будто сон. Когда картинка сменяется картинкой, происходит трансформация сознания и мозг работает словно био-нейро-сеть. Ты удивляешься каждое утро, когда входишь в мастерскую и попадаешь во вне временной калейдоскоп событий прошлого и настоящего», — говорит Крылов.