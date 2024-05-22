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Искусство

Выставка работ по мотивам поэзии Иосифа Бродского и Джона Донна открывается в Arts Square Gallery

В рамках экспозиции также состоится презентация скульптуры «Три возраста. Портрет Иосифа Бродского», созданной в соавторстве со скульптором Григорием Ястребенецким.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Arts Square Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Arts Square Gallery

«Синтез 24» — это персональная выставка певца магического реализма Евгения Крылова о поэтах Иосифе Бродском и одном из самых известных британских литераторов XVII века Джоне Донне. Крылов переосмысляет лирическое наследие героев экспозиции, проводит параллели между их творчеством и помогает «стереть границу временных рамок». Сакральное для проекта число 24 восходит к дате рождения и Бродского, и Донна. В рамках экспозиции также состоится презентация скульптуры «Три возраста. Портрет Иосифа Бродского», созданной в соавторстве со скульптором Григорием Ястребенецким.

«Создание картин завораживает меня процессом их появления... Сначала это чистая абстракция, потом как будто сон. Когда картинка сменяется картинкой, происходит трансформация сознания и мозг работает словно био-нейро-сеть. Ты удивляешься каждое утро, когда входишь в мастерскую и попадаешь во вне временной калейдоскоп событий прошлого и настоящего», — говорит Крылов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Arts Square Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Arts Square Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Arts Square Gallery

Персональная выставка «Синтез 24» открыта с 25 мая по 8 июня 2024 года в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.

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