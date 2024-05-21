Выставка «Полярность», открывшаяся 21 мая в Музее современного искусства имени Сергея Дягилева, исследует Арктику и Антарктику и приурочена к международному Дню Полярника. Проект сочетает в себе совриск, естественнонаучные экспонаты и архивные материалы. В числе десяти авторов, представляющих «полярный миф», петербургские «Новые художники» и их увлечение темой героического мифа о покорении полюса. На картине «Дуэль» одного из основателей «нового движения» Ивана Сотникова-старшего представлено столкновение бурого медведя с оленем — олицетворение освоения Россией Северных земель.

«Именно здесь в Санкт- Петербурге, в выставочном зале Музея с видом на Неву, на морской порт и на судостроительный завод "Адмиралтейские верфи", откуда отправляются суда в экспедиции за полярный круг и в Антарктиду, такой выставочный проект обретает большее смысловое содержание, наиболее ярко иллюстрируя "полярный миф"», — отмечают кураторы экспозиции.