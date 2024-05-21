Проект расскажет о контрастности противоположных полюсов — о Крайнем Севере и Крайнем Юге и как они создают «особое поле напряжения».
Андрей Рудьев, Antarktic mission, 2005 год
Выставка «Полярность», открывшаяся 21 мая в Музее современного искусства имени Сергея Дягилева, исследует Арктику и Антарктику и приурочена к международному Дню Полярника. Проект сочетает в себе совриск, естественнонаучные экспонаты и архивные материалы. В числе десяти авторов, представляющих «полярный миф», петербургские «Новые художники» и их увлечение темой героического мифа о покорении полюса. На картине «Дуэль» одного из основателей «нового движения» Ивана Сотникова-старшего представлено столкновение бурого медведя с оленем — олицетворение освоения Россией Северных земель.
«Именно здесь в Санкт- Петербурге, в выставочном зале Музея с видом на Неву, на морской порт и на судостроительный завод "Адмиралтейские верфи", откуда отправляются суда в экспедиции за полярный круг и в Антарктиду, такой выставочный проект обретает большее смысловое содержание, наиболее ярко иллюстрируя "полярный миф"», — отмечают кураторы экспозиции.
Иван Сотников, «Дуэль»
«Пингвины» Тимура Новикова стали визитной карточкой выставки — две монохромные контрастные части ярко позиционируют тему «полярности» Севера и Юга.
Помимо «Новых художников» на выставке также представлены работы Олега Котельникова и Андрея Медведева — авторов культового проекта 1997 года «Север — Юг» в Музее Арктики и Антарктики. Классический символ Юга, пингвин, здесь изображен вместе белым медведем — воплощением Севера.
В рамках «Полярности» также можно увидеть презентацию арт-проекта художника Андрея Рудьева «Антарктическая миссия», ставшего сенсацией в 2005 году. На фотографии запечатлены сорок полутораметровых пингвинов из пенопласта, которые увенчали вершину здания Музея Арктики и Антарктики.
В выставке также участвуют работы стрит-арт художника Ильи Robe, фильм режиссера Максима Пежемского «Переход товарища Чкалова через северный полюс», физические приборы, побывавшие в экспедициях в Антарктиду из фонда Музея физики и математики, а также ледокол, построенный в 1962 году по чертежам самого Дмитрия Менделеева архива Музея его имени.
Выставка «Полярность» открыта с 21 мая по 25 июня 2024 года в Музее современных искусств имени Сергея Дягилева СПбГУ на набережной Лейтенанта Шмидта, 11.
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