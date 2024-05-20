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Искусство

В экспериментальной мастерской «Горка» открывается процессуальная выставка с работами современных фотохудожниц

Инициатива станет продолжением цикла мероприятий проекта «Диапазон», благодаря которому молодые петербургские художники ставят вопрос о многообразии современного подхода к выставочной организации и вариативности творческих методов и процессов.

Кристина Рожкова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Кристина Рожкова

Анастасия Рожкова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Анастасия Рожкова

Алина Янковская
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Алина Янковская

Фотовыставка «Диапазон» с работами 12 современных фотохудожников открывается 24 мая и будет доступна в экспериментальной мастерской «Горка» всего несколько дней. Экспозиция фотографий Виктории Кибе, Анастасии Кемлер, Елизы Фивы, Ангелины Пилипчук, Вольги Хрол, Алины Янковской, Кристины Рожковой, Катерины Альтовой, Екатерины Одиной, Александры Евстигнеевой, Веры Фиськовой и Ирины Чеснановой обращена к идее процессуальности фотографии — пространство экспериментальной мастерской будет разделено на отдельные зоны: фотолабораторию, типографию и выставочный зал. Все они обозначают разные этапы работы над фотографией. 

Выставка создана для популяризации современного искусства и молодых авторов, которые получают возможность показать аспекты волнующей действительности.

Кристина Рожкова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Кристина Рожкова

Вольга Холл
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Вольга Холл

Вольга Холл
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Вольга Холл

Ангелина Пилипчук
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Ангелина Пилипчук

В типографической зоне будут представлены фотокниги и зины четырех современных авторов. Анна Туманина представит фотокнигу «Чистые полотна», изданную французским домом Escourbiac l’imprimeur в Париже, о созерцании простых вещей. Анна Кульминская покажет фотодневник «Под кожей» о сложных и противоречивых отношениях, где протагонист сюжета — классическая петербургская коммуналка.

«Я не могла назвать это место домом. Это пространство подпитывало мое ощущение небезопасности ко всему окружающему миру. Я часто уходила из дома, но нигде не не могла ощутить себя хорошо. В невозможности сбежать, я попыталась выстроить отношения с этим пространством, начала снимать автопортреты в коммунальной квартире, встраивала себя в пространство, пытаясь присвоить его себе», — отмечает Анна Кульминская.

Также будут представлены зины Анастасия Чермантеева «Glowing snake film» и «Child in time». Вторая работа посвящена отцу художницы и его любимой песне, которую девушка постоянно слушала пока росла. Зин Ивана Анисимова, Данилы Анисимова и Алены Мельниковой «ЭД4М» — это сторителлинг об электропоезде типа ЭД4М, одном из самых распространенных типов в России с середины 1990-х годов по сегодняшний день, о «не-месте», где каждый может погрузиться в «мир между живыми и мертвыми, сопровождаемое звуком скрипящих колес».

Алина Янковская
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Алина Янковская

Алина Янковская
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Алина Янковская

Алина Янковская
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Алина Янковская

Александра Евстигнеева
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Александра Евстигнеева

Катерина Альтова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Катерина Альтова

После выставки «эхом» пройдет просветительская программа: 27 мая состоится круглый стол с обсуждением выставочных работ. 28 мая состоится презентация фотокниги «Clean
Canvases» Анна Туманиной. 29 мая программа завершится лекцией «Современная фотография через призму темы памяти».

Анастасия Чермантеева, зин «Child in time»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Анастасия Чермантеева, зин «Child in time»

Анна Туманина, фотокнига «Clean canvases»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Анна Туманина, фотокнига «Clean canvases»

Анна Кульминская, фотокнига «Под кожей»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Анна Кульминская, фотокнига «Под кожей»

Анастасия Чермантеева, “Glowing snake film”
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Анастасия Чермантеева, “Glowing snake film”

Иван Анисимов, Данила Анисимов, дизайнер Алена Мельникова, «ЭД4М»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Горка»

Иван Анисимов, Данила Анисимов, дизайнер Алена Мельникова, «ЭД4М»

Выставка «Диапазон» открыта с 24 по 26 мая в экспериментальной мастерской «Горка» на Дегтярной улице, 5-7

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