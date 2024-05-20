В типографической зоне будут представлены фотокниги и зины четырех современных авторов. Анна Туманина представит фотокнигу «Чистые полотна», изданную французским домом Escourbiac l’imprimeur в Париже, о созерцании простых вещей. Анна Кульминская покажет фотодневник «Под кожей» о сложных и противоречивых отношениях, где протагонист сюжета — классическая петербургская коммуналка.

«Я не могла назвать это место домом. Это пространство подпитывало мое ощущение небезопасности ко всему окружающему миру. Я часто уходила из дома, но нигде не не могла ощутить себя хорошо. В невозможности сбежать, я попыталась выстроить отношения с этим пространством, начала снимать автопортреты в коммунальной квартире, встраивала себя в пространство, пытаясь присвоить его себе», — отмечает Анна Кульминская.

Также будут представлены зины Анастасия Чермантеева «Glowing snake film» и «Child in time». Вторая работа посвящена отцу художницы и его любимой песне, которую девушка постоянно слушала пока росла. Зин Ивана Анисимова, Данилы Анисимова и Алены Мельниковой «ЭД4М» — это сторителлинг об электропоезде типа ЭД4М, одном из самых распространенных типов в России с середины 1990-х годов по сегодняшний день, о «не-месте», где каждый может погрузиться в «мир между живыми и мертвыми, сопровождаемое звуком скрипящих колес».