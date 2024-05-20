Инициатива станет продолжением цикла мероприятий проекта «Диапазон», благодаря которому молодые петербургские художники ставят вопрос о многообразии современного подхода к выставочной организации и вариативности творческих методов и процессов.
Фотовыставка «Диапазон» с работами 12 современных фотохудожников открывается 24 мая и будет доступна в экспериментальной мастерской «Горка» всего несколько дней. Экспозиция фотографий Виктории Кибе, Анастасии Кемлер, Елизы Фивы, Ангелины Пилипчук, Вольги Хрол, Алины Янковской, Кристины Рожковой, Катерины Альтовой, Екатерины Одиной, Александры Евстигнеевой, Веры Фиськовой и Ирины Чеснановой обращена к идее процессуальности фотографии — пространство экспериментальной мастерской будет разделено на отдельные зоны: фотолабораторию, типографию и выставочный зал. Все они обозначают разные этапы работы над фотографией.
Выставка создана для популяризации современного искусства и молодых авторов, которые получают возможность показать аспекты волнующей действительности.
В типографической зоне будут представлены фотокниги и зины четырех современных авторов. Анна Туманина представит фотокнигу «Чистые полотна», изданную французским домом Escourbiac l’imprimeur в Париже, о созерцании простых вещей. Анна Кульминская покажет фотодневник «Под кожей» о сложных и противоречивых отношениях, где протагонист сюжета — классическая петербургская коммуналка.
«Я не могла назвать это место домом. Это пространство подпитывало мое ощущение небезопасности ко всему окружающему миру. Я часто уходила из дома, но нигде не не могла ощутить себя хорошо. В невозможности сбежать, я попыталась выстроить отношения с этим пространством, начала снимать автопортреты в коммунальной квартире, встраивала себя в пространство, пытаясь присвоить его себе», — отмечает Анна Кульминская.
Также будут представлены зины Анастасия Чермантеева «Glowing snake film» и «Child in time». Вторая работа посвящена отцу художницы и его любимой песне, которую девушка постоянно слушала пока росла. Зин Ивана Анисимова, Данилы Анисимова и Алены Мельниковой «ЭД4М» — это сторителлинг об электропоезде типа ЭД4М, одном из самых распространенных типов в России с середины 1990-х годов по сегодняшний день, о «не-месте», где каждый может погрузиться в «мир между живыми и мертвыми, сопровождаемое звуком скрипящих колес».
После выставки «эхом» пройдет просветительская программа: 27 мая состоится круглый стол с обсуждением выставочных работ. 28 мая состоится презентация фотокниги «Clean
Canvases» Анна Туманиной. 29 мая программа завершится лекцией «Современная фотография через призму темы памяти».
Выставка «Диапазон» открыта с 24 по 26 мая в экспериментальной мастерской «Горка» на Дегтярной улице, 5-7
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