Промежуточную ступень между фотографией и кинематографом исследуют на выставке в Обществе «А-Я», где 25 мая открывается выставка нижегородского художника с американской закалкой Дмитрия Закунова «Структуры `antropos». В продолжение своих прошлых циклов «Время вина», «Рестораны и кафе», «Приближение сумерек», «Психопатология повседневности» фотограф обращается к бессознательному в человеческой бытийности, обличает скрытые и недоступные наблюдателю скрытые образы. Метод хронофотографии широко используется не только в фотосъемке объекта в отдельных фазах в разные отрезки времени, но и в науке и медицине.

«В проекте представлены снимки, демонстрирующие как внешний аспект человеческой сущности — телесную динамику, так и обращение к внутренним процессам и образам, скрытым от видимого мира в плоскость бессознательных желаний и снов. Экспозиция разделена на две части, составляющие двойственную суть человека: тело и пространство, в котором оно живет, развивается и регрессирует, и тело, как вместилище разума, светлого или спящего, порождающего чудовищ», — отмечает Дмитрий Закунов.

На творчество фотографа повлияли фотодинамические снимки итальянского футуриста Антона Джулио Брагальи и его техники «светящегося следа», живопись мастера психологического портрета Люсьена Фрейда и произведения британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона.