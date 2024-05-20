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Искусство

Хронофотограф Дмитрий Закунов обратится к двойственной природе человека на выставке в Обществе «А-Я»

Съемка на длинной выдержке провоцирует визуальную деформацию кадра и деконструкцию пластики — наблюдая за объектом, мультимедийный художник отражает иллюзорное пространство сна и фантазии.

«Воспоминания о Нью-Мексико», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

«Воспоминания о Нью-Мексико», 2023 год

«Красный акробат. Исчезновение головы», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

«Красный акробат. Исчезновение головы», 2023 год

Промежуточную ступень между фотографией и кинематографом исследуют на выставке в Обществе «А-Я», где 25 мая открывается выставка нижегородского художника с американской закалкой Дмитрия Закунова «Структуры `antropos». В продолжение своих прошлых циклов «Время вина», «Рестораны и кафе», «Приближение сумерек», «Психопатология повседневности» фотограф обращается к бессознательному в человеческой бытийности, обличает скрытые и недоступные наблюдателю скрытые образы. Метод хронофотографии широко используется не только в фотосъемке объекта в отдельных фазах в разные отрезки времени, но и в науке и медицине. 

«В проекте представлены снимки, демонстрирующие как внешний аспект человеческой сущности — телесную динамику, так и обращение к внутренним процессам и образам, скрытым от видимого мира в плоскость бессознательных желаний и снов. Экспозиция разделена на две части, составляющие двойственную суть человека: тело и пространство, в котором оно живет, развивается и регрессирует, и тело, как вместилище разума, светлого или спящего, порождающего чудовищ», — отмечает Дмитрий Закунов. 

На творчество фотографа повлияли фотодинамические снимки итальянского футуриста Антона Джулио Брагальи и его техники  «светящегося следа», живопись мастера психологического портрета Люсьена Фрейда и произведения британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона.

«Внимательность», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

«Внимательность», 2024 год

«Тайные друзья и советники», Серия «Психопатология повседневности», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

«Тайные друзья и советники», Серия «Психопатология повседневности», 2024 год

«Обманчивые предчувствия и сны», серия «Психопатология повседневности», 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

«Обманчивые предчувствия и сны», серия «Психопатология повседневности», 2021 год

Персональная выставка Дмитрия Закунова «Структуры `antropos» открыта с 25 мая по 23 июня 2024 года в Обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60.

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