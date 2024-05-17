Первая стрит-арт лавка в Петербурге «Сетка» устраивает двухдневное празднование — фестиваль уличного искусства пройдет 8 и 9 июня в пространстве Vokzal 1853. Ключевым мероприятием программы станет арт-маркет с работами современных художников петербургской уличной культуры, будут также представлены ремесленные и дизайнерские находки. Авторы станут гидами для посетителей и не только проконсультируют по поводу коллекции, но и заглянут в ваше будущее с помощью гадания на книгах. Кроме маркета, в программе также мастер-классами по свободной лепке, коллажам и шелкографии в отдельных зонах, перформансы с участием уличных художников, розыгрыш их работ и аукцион. На главной сцене Vokzal 1853 подготовлен цикл лекций об искусстве и урбанизме, состоится танцевальный батл. Выходные вечера завершатся вместе с DJ-сетом.