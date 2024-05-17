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Искусство

Лавка искусства «Сетка» проведет стрит-арт фестиваль на Vokzal 1853 — с маркетом, мастер-классами и танцевальным батлом

Арт-проект, открывшийся в мае прошлого года, празднует свой первый день рождения. Пространство занимается интервенцией уличного искусства в не экспозиционные места (общественные пространства, как Vokzal 1853) и приближает совриск к массовому зрителю.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сетки»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сетки»

Первая стрит-арт лавка в Петербурге «Сетка» устраивает двухдневное празднование — фестиваль уличного искусства пройдет 8 и 9 июня в пространстве Vokzal 1853. Ключевым мероприятием программы станет арт-маркет с работами современных художников петербургской уличной культуры, будут также представлены ремесленные и дизайнерские находки. Авторы станут гидами для посетителей и не только проконсультируют по поводу коллекции, но и заглянут в ваше будущее с помощью гадания на книгах. Кроме маркета, в программе также мастер-классами по свободной лепке, коллажам и шелкографии в отдельных зонах, перформансы с участием уличных художников, розыгрыш их работ и аукцион. На главной сцене Vokzal 1853 подготовлен цикл лекций об искусстве и урбанизме, состоится танцевальный батл. Выходные вечера завершатся вместе с DJ-сетом.

Фестиваль стрит-арта от лавки искусства «Сетка» состоится 8 и 9 июня в пространстве Vokzal 1853 на набережной Обводного канала, дом 118, С.

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