«Третье место» объявило новый опен-колл на участие в резиденции мультимедийных художников

Первые две фиджитал-экспозиции по итогам двух сезонов представили петербургской публике новый формат мультимедийных выставок. Темой следующей Third Place Residence стал «Конструктор EGO».
В рамках этой темы мультимедийных художников приглашают исследовать процесс внутренней трансформации через призму взаимосвязи материи и цифровых технологий. По традиции итогом резиденции станет отчетная экспозиция — на сей раз «выставка-конструктор». Инсталляции отобранных художников, над которыми они будут работать под руководством куратора резиденции и digital-художника Артема Мороза, будут видоизменяться на подобии развития личности человека. Опен-колл продлится до 2 июня.
В состав экспертного совета вошли: кандидат искусствоведения и профессор Иван Дмитриевич Чечот, основатель и главный редактор журнала о современном искусстве ST.ART Юлия Кирхгеснер, куратор и искусствовед Анна Журба, Media/Digital/NFT художник Кирилл Рейв, основатель культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская и современный российский художник Платон Петров.
Основатель культурного пространства «Третье место»
Третье место создаёт красивую последовательную историю процесса жизни через три резиденции-выставки: «Микрокосм цифры» раскрыл и образовал внутри себя многообразие цифровых инструментов и вариативность их применения. «Песочница и облака» стала точкой полноценного phygital рождения и вернула нас в детство, наши мечты и воспоминания. «Конструктор EGO» поможет нам создать будущее в текущем настоящем. Мы режиссируем события в одну последовательность процессов.
Куратор резиденции Third Place Residence:
Наступает время исследовать себя и развиваться. «Конструктор EGO» –выставка про трансформацию внутреннюю и внешнюю, про становление себя и мира вокруг. Выставка про внутренний конструкт, который становится материалом для наших внешних проявлений. Выставка про контрасты, как внутренние, так и физико-технические/цифровые. Выставка про процесс, который становится главным лейтмотивом и «меняет», «трансформирует», «конструирует» новый контент внутри инсталляций один раз в месяц. И на это влияют сами посетители.
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