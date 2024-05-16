«Третье место» объявило новый опен-колл на участие в резиденции мультимедийных художников

В рамках этой темы мультимедийных художников приглашают исследовать процесс внутренней трансформации через призму взаимосвязи материи и цифровых технологий. По традиции итогом резиденции станет отчетная экспозиция — на сей раз «выставка-конструктор». Инсталляции отобранных художников, над которыми они будут работать под руководством куратора резиденции и digital-художника Артема Мороза, будут видоизменяться на подобии развития личности человека. Опен-колл продлится до 2 июня.

В состав экспертного совета вошли: кандидат искусствоведения и профессор Иван Дмитриевич Чечот, основатель и главный редактор журнала о современном искусстве ST.ART Юлия Кирхгеснер, куратор и искусствовед Анна Журба, Media/Digital/NFT художник Кирилл Рейв, основатель культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская и современный российский художник Платон Петров.