Выставка «В кадре и за кадром. Фотоархив Ленфильма», открывшаяся 14 мая в холле киностудии «Ленфильм», показала закулисье съемочного процесса культовых советских картин, в том числе фильма Алексея Германа-старшего «Мой друг Иван Лапшин», картины Владимира Бортко «Собачье сердце» и «Влюблен по собственному желанию» Сергея Микаэляна. Проект рассказывает историю о профессионалах, труд которых обычно остается в тени — «за кадром». В советское время в киностудии был свой фотоцех с 20 штатными фотографами, которые проводили пробы, снимали backstage со съемок, фиксировали грим и декорации киносцен на площадке, а также выезжали на выбор натуры (кастинг). Они даже могли отменить условное утверждение на роль кого-либо из актеров, если на снимках артист не так вышел. «Поэтому принято считать, что киноактеры, и особенно актрисы, стараются дружить не только с операторами, но и с кинофотографами». На экспрозиции можно увидеть лучшие работы кинофотографов Юрия Трунилова, Галины Лисютич, Самоэля Кацева и Елены Карусаар.

«В кино фотограф должен быть тише воды, ниже травы, чтобы не мешать съемочному процессу, но при этом запечатлеть самые лучшие кадры. Для этого им, как настоящим папарацци, приходилось и в кустах прятаться, и на деревья залезать, и стоять по пояс в холодной воде, если этого требует дело», — отметили на студии.

В дальнейшем экспозиция будет меняться и дополняться. В следующих частях этого выставочного проекта будут представлены работы Валерия Плотникова, Аркадия Загера, Юрия Зайцева, Жанны Блиновой, Ольги Моисеевой, Сержа Самойлова, Рудольфа Ельника и других.