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Искусство

Что находилось внутри старинного аппарата? Покажут на мультимедийной выставке в «Росфото»

В рамках проекта зрители не только увидят старинную камеру-обскуру, узнают специфику работы изобретений прошлого, но получат возможность сфотографироваться с помощью техники прошлого столетия. Экспозиция разместится в новых залах музея на Большой Морской, 35.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Выставка «Внутри старинного фотоаппарата», которая открывается в «Росфото» 16 мая, расскажет об эволюции первых фотоаппаратов и их предшественников, представит посетителям выставки их конструкцию, а также расскажет о многообразии техник создания старых снимков. Современные мультимедийные технологии представят в действии знаменитую камеру-обскуру (первое устройство, позволившее получить изображение объектов) и стереоскоп (прообраз 3D-технологии XIX века). Техническую экспозицию дополнят серия видеороликов, охватывающих историю изобретения фотоаппарата, а также осветит важнейшие открытия и изобретения в этой области. Ключевым эскпонатом станет инсталляция, с помощью которой посетители смогут буквально «побывать» внутри старинного фотоаппарата и создать свой портрет в техниках, имитирующих дагеротипию и отпечатки на альбуминовой бумаге.

Посетить экспозицию возможно только с экскурсией.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Выставка «Внутри старинного фотоаппарата» открыта с 16 мая по неопределенное время в «Росфото» на Большой Морской, 35.

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