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Искусство

В Музее Академии художеств покажут работы Петра Бучкина и реалистов XIX-XX веков

В Парадных залах представят работы из коллекции Научно-исследовательского музея, Угличского Государственного историко-архитектурного и художественного музея, Вологодской областной картинной галереи и Фонда реалистического искусства Валерия Пустарнакова.

Петр Бучкин
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Петр Бучкин

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Выставка «Многогранный талант. Петр Бучкин и его современники», которая открывается в Тициановском зале Музея Академии художеств 15 мая, представит многожанровое живописное наследие советского художника. В том числе, в экспозиции будут участвовать многочисленные портреты современников Бучкина: Федора Шаляпина, Максима Горького, Исаака Бродского, Георгия Савицкого, Валентина Серова, Константина Коровина, Аркадия Рылова, Корнея Чуковского — многое из этого экспонируется впервые.

В Рафаэлевском зале покажут реалистическую живопись мастеров XIX-XX века из собрания Фонда Валерия Пустарнакова. Работы 80-ти художников дадут четкое представление о развитии советской реалистической живописи в разных жанрах. Среди участников выставки также: Абрам Архипов, Николай Богданов-Бельский, Исаак Левитан, Василий Баженов, Андрей Мыльников, Евсей Моисеенко и другие.

Солистка Мариинского театра Е.Ф. Петренко, 1916 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Солистка Мариинского театра Е.Ф. Петренко, 1916 год.

Портрет Фёдора Ивановича Шаляпина, 1961 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Портрет Фёдора Ивановича Шаляпина, 1961 год.

«Например, Шаляпина Пётр Бучкин неоднократно писал при встрече. А его портрет в цвете создал уже после смерти певца. Эта же история касается работы "Шаляпин и Горький". Осталось множество набросков, где они изображены по отдельности. Позже, зная о крепкой дружбе этих людей, Бучкин написал картину, на которой Горький и Шаляпин вместе», — рассказывает художественный руководитель Фонда реалистического искусства, куратор выставки Екатерина Сапогова.

Выставка «Многогранный талант. Петр Бучкин и его современники» открыта с 15 мая по 16 июня 2024 года в Музее Академии художеств на Университетской набережной, 17.

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