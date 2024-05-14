В Музее Академии художеств покажут работы Петра Бучкина и реалистов XIX-XX веков

Выставка «Многогранный талант. Петр Бучкин и его современники», которая открывается в Тициановском зале Музея Академии художеств 15 мая, представит многожанровое живописное наследие советского художника. В том числе, в экспозиции будут участвовать многочисленные портреты современников Бучкина: Федора Шаляпина, Максима Горького, Исаака Бродского, Георгия Савицкого, Валентина Серова, Константина Коровина, Аркадия Рылова, Корнея Чуковского — многое из этого экспонируется впервые.

В Рафаэлевском зале покажут реалистическую живопись мастеров XIX-XX века из собрания Фонда Валерия Пустарнакова. Работы 80-ти художников дадут четкое представление о развитии советской реалистической живописи в разных жанрах. Среди участников выставки также: Абрам Архипов, Николай Богданов-Бельский, Исаак Левитан, Василий Баженов, Андрей Мыльников, Евсей Моисеенко и другие.