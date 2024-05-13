Работы амазонки русского авангарда Ольги Розановой впервые за 30 лет покажут в Русском музее

Выставка «Ольга Розанова (1886–1918). "Революционер искусства"», которая откроется 15 мая в Мраморном дворце, покажет самую полную ретроспективу творчества художницы за последние 30 лет. В рамках проекта зрители увидят как ранние произведения, так и зрелые абстрактные композиции. Среди самых известных: «Кузница», «Портрет молодой женщины», «Натюрморт с помидорами», «Кувшин с цветами» и «Городской пейзаж» из собрания Русского музея, а также «Натюрморт» 1910-х годов из Саратовского художественного музея имени Александра Радищева, «Портрет А.В.Розановой» из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств и многое другое. Хайлатем экспозиции станет культовая «Зеленая полоса» — такой же символ раннего авангарда, как «Черный квадрат» Малевича (до Петербурга она успела побывать на нашумевшей выставке в московском «ГЭС-2» «Светопись: вокруг Ольги Розановой»).

«Принято считать высшей точкой творческой эволюции Ольги Розановой беспредметные композиции и, наконец, ее «цветопись», уносящую нас в область чистой абстракции. Самую известную работу последнего периода творчества художницы – «Зеленую полосу» – часто сравнивают с «Черным квадратом» Малевича», — отмечают в Русском музее.