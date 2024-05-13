Выставка «люби и обниМАЙ» с вышивкой Саши Браулова открылась в Masters bookstore

Работы стрит-арт художника стали известны благодаря знакомой реминисценции с архитектурными памятниками русского авангарда — его вышивки быстро перекочевали из общественным простсранств в выставочные и проектные. Жизнеутверждающие мотиваторы Саши Браулова в начале мая украсили обложку последнего сборника группы СБПЧ «Не говори никому», а вне интернет-пространства работы художника в Петербурге можно встретить в Masters bookstore, где весь заключительный весенний месяц авторская вышивка будет побуждать посетителей идти к своей цели и оставаться верным себе. В проекте «люби и обниМАЙ» Браулов вновь воспроизводит канонический для себя паттерн — воспоминания из детства, знакомые коллективные сюжеты, кинематографические фабулы он облекает в мир наивной вышивки. Только теперь на тему Первомая со всеми классическими атрибутами: здесь и псевдо-советские знамена с трудовыми посылами, и оптимистичные зарисовки с героями советсткой эпохи, перенесенные в наши будни.

«Только к маю небо поднимается, возвращает себе чистые цвета — глубокий синий, хрустящий зеленый, только в мае начинаешь по-настоящему оттаивать и праздновать весну, подставлять щеки и руки уверенным солнечным лучам, наблюдать, как настройку природы подхватывает всякий. Долгожданный праздник жизни, обновления, тепла и праздновать следует соответственно — так что люби и обниМАЙ», — отмечает художник.