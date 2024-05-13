18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка «люби и обниМАЙ» с вышивкой Саши Браулова открылась в Masters bookstore

«Люби и обни-май», «Дурью не май-ся, любовью зани-май-ся» и «Мир, труд, май»: такими утверждающими слоганами от петербургского художника украшены залы книжного Masters bookstore на «Левашовском Хлебозаводе» до конца мая.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Работы стрит-арт художника стали известны благодаря знакомой реминисценции с архитектурными памятниками русского авангарда — его вышивки быстро перекочевали из общественным простсранств в выставочные и проектные. Жизнеутверждающие мотиваторы Саши Браулова в начале мая украсили обложку последнего сборника группы СБПЧ «Не говори никому», а вне интернет-пространства работы художника в Петербурге можно встретить в Masters bookstore, где весь заключительный весенний месяц авторская вышивка будет побуждать посетителей идти к своей цели и оставаться верным себе. В проекте «люби и обниМАЙ» Браулов вновь воспроизводит канонический для себя паттерн — воспоминания из детства, знакомые коллективные сюжеты, кинематографические фабулы он облекает в мир наивной вышивки. Только теперь на тему Первомая со всеми классическими атрибутами: здесь и псевдо-советские знамена с трудовыми посылами, и оптимистичные зарисовки с героями советсткой эпохи, перенесенные в наши будни.

«Только к маю небо поднимается, возвращает себе чистые цвета — глубокий синий, хрустящий зеленый, только в мае начинаешь по-настоящему оттаивать и праздновать весну, подставлять щеки и руки уверенным солнечным лучам, наблюдать, как настройку природы подхватывает всякий. Долгожданный праздник жизни, обновления, тепла и праздновать следует соответственно — так что люби и обниМАЙ», — отмечает художник.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Выставка «люби и обниМАЙ» открыта до конца мая в Masters bookstore на Барочной улице, 6.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: