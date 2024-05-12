В Италии нашли место написания «Моны Лизы»

Это место, по утверждению Пиццоруссо, находится на севере Италии, в коммуне Лекко, на берегу озера Комо. Пиццоруссо увидела сходство моста, озера и горного массива позади Моны Лизы с мостом Аццоне Висконти XIV века, юго-западными Альпами и озером Гарлате. Об этом пишет The Guardian.

Ранее любители искусства не раз называли различные места в Италии, где художник мог написать свою знаменитую картину. Но по словам специалиста, скалы в Лекко состоят из известняка, а да Винчи изобразил свои скалы в серо-белом цвете — «и это идеально подходит, потому что там находится именно такой тип камня». Она добавила, что, в отличие от других мест нет озера: «Так что для Лекко у нас есть действительно точные доказательства».

Она отметила, что художник всегда прививал своим ученикам важность точного изображения природы. Для своего последнего исследования «Моны Лизы» она посетила Лекко, пройдя по следам да Винчи: «Из его записных книжек мы знаем, что он провел много времени, исследуя район Лекко и территорию дальше на север».

Ранее мы рассказывали о том, что «Мону Лизу» могут спрятать в подвале Лувра. Новая подземная камера для живописи станет частью будущей реконструкции музея с новым входом.