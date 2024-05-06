Многие из полотен ранее не были представлены широкому кругу зрителей, а живописная работа Яна ван ден Хекке была показана впервые за 80 лет в рамках специального проекта «"Думай о времени!" Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт» в конце прошлого года. Картина стала частью постоянного собрания музея и теперь экспонируется в зале Франса Снейдерса.
Ян ван ден Хекке, «Роскошный натюрморт», 1659–1675 года
В рамках выставки «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», которая открывается 19 мая в Эрмитаже, будет представлено 70 картин, представляющих полную ретроспективу развития жанра натюрморта во Фландрии. Среди ключевых работ представлено полотно Яна ван ден Хекке «Роскошный натюрморт», которое заняло место в постоянной экспозиции зала Франса Снейдерса. Интерьеры зала, сформированные Александром Бенуа, не обновлялись более века. С момента появления в 1935 году картина находилась в фондах музея без должного внимания пока не оказалась в руках реставраторов — в конце 2023 года ее выставили на камерной экспозиции одной картины.
Кроме фламандского натюрморта в выставке также примут участие полотна анималистической живописи эпохи расцвета. Проект представит как вещи из постоянной коллекции Эрмитажа, так и произведения из музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина и частных коллекций.
Специально для выставки были закончены реставрационные работы над панно «Цветы среди архитектуры (Весна)» Абрахама Брейгеля и Давида де Конинка, «Охотничьи трофеи» кисти Абрахама ван Дипенбека и Питера Булема.
Выставка «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» открыта с 19 мая по 8 сентября 2024 года в Николаевском зале Государственного Эрмитажа на Дворцовой набережной, 34.
12+
Комментарии (0)