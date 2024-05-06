В рамках выставки «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», которая открывается 19 мая в Эрмитаже, будет представлено 70 картин, представляющих полную ретроспективу развития жанра натюрморта во Фландрии. Среди ключевых работ представлено полотно Яна ван ден Хекке «Роскошный натюрморт», которое заняло место в постоянной экспозиции зала Франса Снейдерса. Интерьеры зала, сформированные Александром Бенуа, не обновлялись более века. С момента появления в 1935 году картина находилась в фондах музея без должного внимания пока не оказалась в руках реставраторов — в конце 2023 года ее выставили на камерной экспозиции одной картины.

Кроме фламандского натюрморта в выставке также примут участие полотна анималистической живописи эпохи расцвета. Проект представит как вещи из постоянной коллекции Эрмитажа, так и произведения из музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина и частных коллекций.