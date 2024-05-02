Работы Кирилла Кто, Ирины Кориной и других художников уйдут с молотка на аукционе совриска Vladey

Традиционные торги Vladey из серии «Все по 100» покажут 50 работ авторов из различных регионов России — среди них заявлены и современные художники, так и мастера прошлого. Рассказываем, на какие лоты обратить внимание — все по стартовой цене 100 евро.
Открывает список молодая художница из Петербурга — выпускница факультета керамики Академии имени Штиглица (кладезь новых имен в городской арт-среде). Переехав в Москву Оксана Афанасьева поступила в «Свободные мастерские» ММОМА. Свою керамику художница не тиражирует, каждый объект существует в единственном экземпляре. «Я есть вечность» — это декоративная чайная пара, композиция которой обращена к детским воспоминаниям и контрасту между материалами. «В свои тарелки я хочу вложить важные послания, мои утверждения. Они вшиты тонкими и хрупкими нитями в очень твердую, керамическую основу. Хрупкие слова на неуязвимой основе», — говорит художница.
На торги также выставлена работа Юрия Купера — одного из самых признанных на Западе российских авторов. Его «Терка» — это ода коммунальным реалиям и бедным вещам, среди которых вырос автор. На работе, выполненной в смешанной технике, есть дарственная надпись художника Анатолию Наайману — поэту из четверки «ахматовских сирот», стилистическому наследнику поэтессы.
На контрасте с концептуальным подходом Купера представлена красочная полуабстрактная живопись актера некрореалистического кино Евгения Юфита, участника ленинградского андерграунда Инала Савченкова (его работами недавно украшали Центр Курехина). На торгах выставлен его «Стрелок» 2022 года — пример статичных форм и динамичных колористических решений, придающим движение всей композиции.
Традиционно на торгах Vladey громкие имена прошлого соседствуют с современными авторами, в том числе стрит-артистами. Кирилл Кто иронизирует над платоновским диалогом и выявляет актуальные тенденции в мире современного искусства — «Количество, долго искавшее и нашедшее таки способ, как в качество не переходить».
Колористический и композиционный хаос Кирилла Кто разбавлен произведением Дмитрия Гутова, который в противоположность, отказывается от любимого использования текста и обращается к орнаментальной абстракции — в работе 2016 года «Коптские ткани» он размышляет «о космосе, мироздании, ритме вселенной».
На торгах также представлены работы художницы Ирины Кориной (участницей специального арт-дропа «Коллекционировать искусство» «Собака.ru») из серии «Униженные и окрыленные» 2016 года — работы вошли в в лонг-лист Премии Кандинского в номинации «Проект года». В основе работ формальная схожесть с советскими открытками и игра с шрифтовыми комбинациями.
На торги также выставлены иллюстративные работы известных советских художников, среди которых особняков стоят Юло Соостер и его иллюстрация к книге Дмитрия Кабалевского «Про трех китов и многое другое» 1960-х годов, а также заставки к книге «Арнольд-китолов» 1981 года Ирины Наховой.
Торги работ аукционного дома «Vladey» пройдут 4 мая.
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