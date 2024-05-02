Работы Кирилла Кто, Ирины Кориной и других художников уйдут с молотка на аукционе совриска Vladey

На торги также выставлена работа Юрия Купера — одного из самых признанных на Западе российских авторов. Его «Терка» — это ода коммунальным реалиям и бедным вещам, среди которых вырос автор. На работе, выполненной в смешанной технике, есть дарственная надпись художника Анатолию Наайману — поэту из четверки «ахматовских сирот», стилистическому наследнику поэтессы.

На контрасте с концептуальным подходом Купера представлена красочная полуабстрактная живопись актера некрореалистического кино Евгения Юфита, участника ленинградского андерграунда Инала Савченкова (его работами недавно украшали Центр Курехина). На торгах выставлен его «Стрелок» 2022 года — пример статичных форм и динамичных колористических решений, придающим движение всей композиции.