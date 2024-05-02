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Искусство

В Фонтанном доме покажут «Нулевую реакцию» Антона Гудкова

По традиции выставку в рамках проекта «Было\Не Было» курирует художник и идеолог галереи «Люда» Петр Белый. Цикл реализуется в обновленной галерее «Сарай» с осени 2023 года, в рамках которого пространство позиционируется как площадка для современного искусства.

Фото с экспозиции
vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Фото с экспозиции

Фото с экспозиции
vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Фото с экспозиции

vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Омский художник работает с такими медиа, как печатная графика, живопись, коллаж и с арт-объектами, созданными из найденных материалов. В основе художественного метода Антона Гудкова лежит спонтанность и импровизация, современный автор не боится чистого листа и обращается к непосредственной работе с пространством. «В случае Антона Гудкова лучшим вариантом будет интервью автора, без особых кураторских комментариев, где единственным кураторским решением является предоставление полной свободы автору», — рассказывает Петр Белый.

Выставка, которая откроется 7 мая, покажет работы автора, созданные в связке с двумя прошедшими годами — в это время Гудков отходит от традиционных форматов и переходит к ассоциативным ассамбляжам, деконструкции и работе с текстом: «стал использовать то, что могу найти под рукой и так или иначе быстро применить. Старые советские открытки, огрызки бумажек, мой любимый балетный тэйп, разный мелкий мусор, ткани, старые работы».

Фото с экспозиции
vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Фото с экспозиции

Фото с экспозиции
vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Фото с экспозиции

vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
vk.com/akhmatova.museum / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

«Я везу практически все свои новые вещи, дабы отобрать из них что-то, поиграть с помещением, раздробить его, сломать, использовать всё, что я так люблю: углы, пол, какие-то несуразности во внутренней архитектуре и может быть цвет», — отмечает художник.

Персональная выставка Антона Гудкова «Нулевая реакция» открыта с 7 мая по 2 июня 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

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