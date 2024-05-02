В Фонтанном доме покажут «Нулевую реакцию» Антона Гудкова

Омский художник работает с такими медиа, как печатная графика, живопись, коллаж и с арт-объектами, созданными из найденных материалов. В основе художественного метода Антона Гудкова лежит спонтанность и импровизация, современный автор не боится чистого листа и обращается к непосредственной работе с пространством. «В случае Антона Гудкова лучшим вариантом будет интервью автора, без особых кураторских комментариев, где единственным кураторским решением является предоставление полной свободы автору», — рассказывает Петр Белый.

Выставка, которая откроется 7 мая, покажет работы автора, созданные в связке с двумя прошедшими годами — в это время Гудков отходит от традиционных форматов и переходит к ассоциативным ассамбляжам, деконструкции и работе с текстом: «стал использовать то, что могу найти под рукой и так или иначе быстро применить. Старые советские открытки, огрызки бумажек, мой любимый балетный тэйп, разный мелкий мусор, ткани, старые работы».