В Фонтанном доме покажут «Нулевую реакцию» Антона Гудкова

По традиции выставку в рамках проекта «Было\Не Было» курирует художник и идеолог галереи «Люда» Петр Белый. Цикл реализуется в обновленной галерее «Сарай» с осени 2023 года, в рамках которого пространство позиционируется как площадка для современного искусства.
Омский художник работает с такими медиа, как печатная графика, живопись, коллаж и с арт-объектами, созданными из найденных материалов. В основе художественного метода Антона Гудкова лежит спонтанность и импровизация, современный автор не боится чистого листа и обращается к непосредственной работе с пространством. «В случае Антона Гудкова лучшим вариантом будет интервью автора, без особых кураторских комментариев, где единственным кураторским решением является предоставление полной свободы автору», — рассказывает Петр Белый.
Выставка, которая откроется 7 мая, покажет работы автора, созданные в связке с двумя прошедшими годами — в это время Гудков отходит от традиционных форматов и переходит к ассоциативным ассамбляжам, деконструкции и работе с текстом: «стал использовать то, что могу найти под рукой и так или иначе быстро применить. Старые советские открытки, огрызки бумажек, мой любимый балетный тэйп, разный мелкий мусор, ткани, старые работы».
«Я везу практически все свои новые вещи, дабы отобрать из них что-то, поиграть с помещением, раздробить его, сломать, использовать всё, что я так люблю: углы, пол, какие-то несуразности во внутренней архитектуре и может быть цвет», — отмечает художник.
Персональная выставка Антона Гудкова «Нулевая реакция» открыта с 7 мая по 2 июня 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.
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