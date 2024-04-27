В Эрмитаже раскрыли секрет зеленого пигмента на картинах Пикассо

Совместно с геологическим Институтом Карпинского музей открыл проект «Эрмитажная геология», который практическими научными методами исследует культовые произведения искусства. Одним из таких открытий стало происхождение зеленого пигмента на картинах Пабло Пикассо. Рассказываем подробности!
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», этот оттенок получается благодаря редкому минералу, который встречается только в Приуралье — волконскоиту. Происхождение зеленого цвета самого минерала остается на сегодняшний день неразгаданным. Он образуется из-за взаимодействия органических обломков (пород дерева), которые на протяжении длительного времени находятся в подземных водах. Из волкоинска можно получить зеленый цвет в различных оттенках — от ярко-изумрудного до оливкового и фисташкового. После высыхания на краске с этим минералом образуется тонкая защитная пленка, которая консервирует краску и не позволяет проникнуть внутрь слоя влаге и другим разрушающим условиям. Именно такой краской пользовались иконописцы в XI веке.
По легенде, в 1965 году в газете «Правда» опубликовали письмо испанского художника, в котором он просил советских геологов найти ему качественный и яркий волконскоит, чтобы сделать насыщенную зеленую краску. Затея удалась и несколько ящиков с минералом через несколько недель оказались во Франции.
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