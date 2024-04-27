В Эрмитаже раскрыли секрет зеленого пигмента на картинах Пикассо

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», этот оттенок получается благодаря редкому минералу, который встречается только в Приуралье — волконскоиту. Происхождение зеленого цвета самого минерала остается на сегодняшний день неразгаданным. Он образуется из-за взаимодействия органических обломков (пород дерева), которые на протяжении длительного времени находятся в подземных водах. Из волкоинска можно получить зеленый цвет в различных оттенках — от ярко-изумрудного до оливкового и фисташкового. После высыхания на краске с этим минералом образуется тонкая защитная пленка, которая консервирует краску и не позволяет проникнуть внутрь слоя влаге и другим разрушающим условиям. Именно такой краской пользовались иконописцы в XI веке.

По легенде, в 1965 году в газете «Правда» опубликовали письмо испанского художника, в котором он просил советских геологов найти ему качественный и яркий волконскоит, чтобы сделать насыщенную зеленую краску. Затея удалась и несколько ящиков с минералом через несколько недель оказались во Франции.