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Искусство

Дом dispar:d проведет закрытый аукцион с работами 17 современных художников

Пока до долгих выходных остаются считанные дни, а в рабочих мессенджарах уже запланированы шаблоны «Я в отпуске! Не беспокоить!», рассматриваем совриск от актуальных российских художников. Работы 17 из них будут представлены на предстоящем закрытом аукционе dispar:d. 

Андрей Ефимов, «x7w33w7x», 2024 год

Андрей Ефимов, «x7w33w7x», 2024 год

Саша Блот, «Скорлупа», 2024 год

Саша Блот, «Скорлупа», 2024 год

Виктор Жданов, «Попался!», 2024 год

Виктор Жданов, «Попался!», 2024 год

Андрей Ефимов, «hx1», 2022 год

Андрей Ефимов, «hx1», 2022 год

«Радио дача» – это попытка ускорить приближение лета и свободных дней, а также приобрести в свою коллекцию ироничные произведения, которые представлены на торгах в различных медиумах или смешанных стилях.Среди лотов есть и магический реализм Аси Мотиной «Золотая рыбка» и «В траве 1» Юлии Кернер. Помимо классической живописи, на среди работ можно увидеть ностальгическую керамику Дарьи Безруких. Здесь аэрозольная фрустрация от навалившейся ответственности в «Я лост vse» Ильи Колесникова, и живописный фантасмагоричный сюр-карнавал «hx1» Андрея Ефимова. «x7w33w7x» того же автора покажет микромир на манер популярных босхианских фантазий Анны Андржиевской.

«Меня интересуют абстрактные пространства, населённые разнообразными объектами, созданиями и формами, которые отталкиваются от нашего мира, но в итоге становятся чем-то иным, вдохновленным природой, флорой и фауной, старыми компьютерными играми, фантастическими фильмами, мультфильмами, энциклопедиями с картинками и игрой на барабанах. Так получаются фантастические миры и абстрактные экосистемы, существующие сами по себе, вне контекста, что отражено и в названиях, составленных произвольно из букв, цифр и точек», – отмечает Андрей Ефимов.

Ася Мотина, «Золотая рыбка», 2023 год

Ася Мотина, «Золотая рыбка», 2023 год

a l e s h a, «Shy stranger», 2021 год

a l e s h a, «Shy stranger», 2021 год

Дарья Безруких, «У бабушки на даче», 2024 год

Дарья Безруких, «У бабушки на даче», 2024 год

Юлия Кернер, «В траве 1», 2024 год

Юлия Кернер, «В траве 1», 2024 год

 

«Поздняя весна, долгие праздники, начало дачного сезона и выезды на природу. Новый аукцион посвящен тому, как мы отдыхаем, поддерживаем себя и получаем удовольствие от жизни. Закройте глаза, послушайте, как за окном поют птицы, и приготовьтесь вместе с нами наполниться долгожданными эндорфинами от искусства, которое хранит самые приятные воспоминания», – рассказывают кураторы аукциона.

Аукцион Dispar:d «Радио дача» пройдет 11 мая.

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