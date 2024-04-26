Дом dispar:d проведет закрытый аукцион с работами 17 современных художников

«Радио дача» – это попытка ускорить приближение лета и свободных дней, а также приобрести в свою коллекцию ироничные произведения, которые представлены на торгах в различных медиумах или смешанных стилях.Среди лотов есть и магический реализм Аси Мотиной «Золотая рыбка» и «В траве 1» Юлии Кернер. Помимо классической живописи, на среди работ можно увидеть ностальгическую керамику Дарьи Безруких. Здесь аэрозольная фрустрация от навалившейся ответственности в «Я лост vse» Ильи Колесникова, и живописный фантасмагоричный сюр-карнавал «hx1» Андрея Ефимова. «x7w33w7x» того же автора покажет микромир на манер популярных босхианских фантазий Анны Андржиевской.

«Меня интересуют абстрактные пространства, населённые разнообразными объектами, созданиями и формами, которые отталкиваются от нашего мира, но в итоге становятся чем-то иным, вдохновленным природой, флорой и фауной, старыми компьютерными играми, фантастическими фильмами, мультфильмами, энциклопедиями с картинками и игрой на барабанах. Так получаются фантастические миры и абстрактные экосистемы, существующие сами по себе, вне контекста, что отражено и в названиях, составленных произвольно из букв, цифр и точек», – отмечает Андрей Ефимов.