Дом dispar:d проведет закрытый аукцион с работами 17 современных художников

Пока до долгих выходных остаются считанные дни, а в рабочих мессенджарах уже запланированы шаблоны «Я в отпуске! Не беспокоить!», рассматриваем совриск от актуальных российских художников. Работы 17 из них будут представлены на предстоящем закрытом аукционе dispar:d.
«Радио дача» – это попытка ускорить приближение лета и свободных дней, а также приобрести в свою коллекцию ироничные произведения, которые представлены на торгах в различных медиумах или смешанных стилях.Среди лотов есть и магический реализм Аси Мотиной «Золотая рыбка» и «В траве 1» Юлии Кернер. Помимо классической живописи, на среди работ можно увидеть ностальгическую керамику Дарьи Безруких. Здесь аэрозольная фрустрация от навалившейся ответственности в «Я лост vse» Ильи Колесникова, и живописный фантасмагоричный сюр-карнавал «hx1» Андрея Ефимова. «x7w33w7x» того же автора покажет микромир на манер популярных босхианских фантазий Анны Андржиевской.
«Меня интересуют абстрактные пространства, населённые разнообразными объектами, созданиями и формами, которые отталкиваются от нашего мира, но в итоге становятся чем-то иным, вдохновленным природой, флорой и фауной, старыми компьютерными играми, фантастическими фильмами, мультфильмами, энциклопедиями с картинками и игрой на барабанах. Так получаются фантастические миры и абстрактные экосистемы, существующие сами по себе, вне контекста, что отражено и в названиях, составленных произвольно из букв, цифр и точек», – отмечает Андрей Ефимов.
«Поздняя весна, долгие праздники, начало дачного сезона и выезды на природу. Новый аукцион посвящен тому, как мы отдыхаем, поддерживаем себя и получаем удовольствие от жизни. Закройте глаза, послушайте, как за окном поют птицы, и приготовьтесь вместе с нами наполниться долгожданными эндорфинами от искусства, которое хранит самые приятные воспоминания», – рассказывают кураторы аукциона.
Аукцион Dispar:d «Радио дача» пройдет 11 мая.
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