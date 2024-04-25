18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» представят выставку графики своих художников

С 26 апреля по 31 мая в винном баре «Бахус» пройдет выставка «Человек в городском пространстве». Свои работы представят десять самобытных художников c ментальными особенностями, уникальным стилем и видением.

Пресс-служба "Простые вещи"

«Город и его обитатели, улицы и здания, прогулки, встречи в кафе и влюбленные. Сюжеты, которые каждый из нас наблюдает каждый день. Для авторов искусство — это путь из изоляции в нормальную жизнь и принимающее сообщество», — рассказали в «Простых вещах».

Все картины нейроотличных художников можно приобрести. Все средства от продажи пойдут в пользу автора и на развитие инклюзивных мастерских «Простые вещи».

Кроме того, в рамках экспозиции представят совместный мерч, а также шеф-повар «Бахуса» Константин Михеев презентует спешл-блюдо — фрикадельки из мраморной говядины с брусничным соусом и пюре, прибыль от которого также пойдет в поддержку проекта.

Выставка «Человек в городском пространстве» пройдет с 26 апреля по 31 мая в винном баре «Бахус» (Караванная, 7).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: