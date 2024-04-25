Инклюзивные мастерские «Простые вещи» представят выставку графики своих художников

«Город и его обитатели, улицы и здания, прогулки, встречи в кафе и влюбленные. Сюжеты, которые каждый из нас наблюдает каждый день. Для авторов искусство — это путь из изоляции в нормальную жизнь и принимающее сообщество», — рассказали в «Простых вещах».

Все картины нейроотличных художников можно приобрести. Все средства от продажи пойдут в пользу автора и на развитие инклюзивных мастерских «Простые вещи».

Кроме того, в рамках экспозиции представят совместный мерч, а также шеф-повар «Бахуса» Константин Михеев презентует спешл-блюдо — фрикадельки из мраморной говядины с брусничным соусом и пюре, прибыль от которого также пойдет в поддержку проекта.

Выставка «Человек в городском пространстве» пройдет с 26 апреля по 31 мая в винном баре «Бахус» (Караванная, 7).