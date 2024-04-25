Венецианская биеннале — это крупнейший форум современного искусства, который проводится раз в два года, начиная с 1895 года. На биеннале художники не выступают как индивидуальные участники (если не брать в расчет параллельную программу), а становятся частью национального павильона различных стран. Они работают над установленной кураторской темой, которая призвана отразить наиболее явные тенденции в современном искусстве.

Главными триумфаторами биеннале 2024 года стали представители коренных народов. Одним из таких художников стал Арчи Мур, представлявший Австралию с проектом генеалогическое древа «Родные и родственники, 2024 год» — исследование, над которым художник работал четыре года. Нарисованные мелом на стенах павильона схемы показывают 65 тысяч лет развития и рассказывают истории 3 484 человека. Одной из концептуальных частей павильона, помимо древа, стали бюрократические отчеты австралийского правительства о смертях аборигенов. «Золотого льва» за национальный павильон увезла Австралия.