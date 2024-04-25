20 апреля открылась 60-ая биеннале современного искусства, которая проходит под девизом Foreigners Everywhere — эту эклектичную концепцию для ярмарки придумал бразильский куратор Андриано Педроса. В настоящей экспозиции павильонов, расположенных на площадках Джардини и Арсенале, свои работы на эту тему показывают 331 художник. Рассказываем подробнее о победителях.
Венецианская биеннале — это крупнейший форум современного искусства, который проводится раз в два года, начиная с 1895 года. На биеннале художники не выступают как индивидуальные участники (если не брать в расчет параллельную программу), а становятся частью национального павильона различных стран. Они работают над установленной кураторской темой, которая призвана отразить наиболее явные тенденции в современном искусстве.
Главными триумфаторами биеннале 2024 года стали представители коренных народов. Одним из таких художников стал Арчи Мур, представлявший Австралию с проектом генеалогическое древа «Родные и родственники, 2024 год» — исследование, над которым художник работал четыре года. Нарисованные мелом на стенах павильона схемы показывают 65 тысяч лет развития и рассказывают истории 3 484 человека. Одной из концептуальных частей павильона, помимо древа, стали бюрократические отчеты австралийского правительства о смертях аборигенов. «Золотого льва» за национальный павильон увезла Австралия.
Премию за лучший проект основной выставки получил новозеландский коллектив Mataaho, состоящий из участниц представительниц народа маори — Эрены Бейкер, Сары Хадсон, Бриджит Ревети и Терри Те Тау. Их «Такапау» — это инсталляция, вдохновленная традиционным текстилем маори, родильными ковриками, которые связаны друг с другом и масштабным полотном накрыты на палатку у входа в Арсенале. Неоднородные нити ткани как паутина настилают потолок павильона, позволяя солнечному свету поступать внутрь, создавая светотеневую игру.
«Ссылаясь на матрилинейные традиции текстиля с его колыбелью, напоминающей утробу, эта инсталляция является одновременно космологией и убежищем. Ее впечатляющий масштаб — это инженерный подвиг, ставший возможным только благодаря коллективной силе и творческому подходу группы. Ослепительный узор теней, отбрасываемых на стены и пол, напоминает древние техники и намекает на будущее использование таких техник», — отметили жюри.
Публикуем полный список победителей Биеннале-2024:
- Mataaho Collective — Золотой лев
Золотой лев (страна-участник) — Павильон «Австралия»
Анна Мария Маиолино, Нил Ялтер — Золотой лев за карьерные достижения»
Самия Халаби, La Chola Poblete — Особое упоминание
Павильон «Косово» — Особое упоминание (страна-участник)
Карима Ашхаду — Серебряный лев (награда подающему надежды художнику)
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