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Искусство

МИСП откроет сразу четыре выставки на майских праздниках — с работами «шестидесятников», «суровых» и других художников второй половины XX века

Музей откроет выставки с работами ленинградских художников Константина Симуна, Михаила и Елены Натаревичей, Моисея и Дмитрия Вайнманов, Леоновой Татьяны и Льва Сморгона. 

Михаил Натаревич, «В гостях у матери», 1974 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Михаил Натаревич, «В гостях у матери», 1974 год

Дмитрий Вайнман, «Писатель Варлам Шаламов», 2000 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Дмитрий Вайнман, «Писатель Варлам Шаламов», 2000 год

Елена Натаревич, «Ученица. Даша», 2017 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Елена Натаревич, «Ученица. Даша», 2017 год

Выставка «Отцы и дети» покажет ретроспективу произведений столов петербургской школы живописи — представителей творческих династий Вайнманов и Натаревичей. Экспозиция техник, которые развивались у Михаила Натаревича и Моисея Вайнмана с оглядкой на ранний авангард. «Лексикон» мастеров прошлого развился в живописи Елены Натаревич и новаторских скульптурах Дмитрия Вайнмана.

Татьяна Леонова, «Скорбь», 1933 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Татьяна Леонова, «Скорбь», 1933 год

Татьяна Леонова, «Похищение Европы. Летящая над волнами», 2006 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Татьяна Леонова, «Похищение Европы. Летящая над волнами», 2006 год

В ретроспективном формате также покажут «Мифологическую сюиту» Леоновой Татьяны — к 75-летию художницы. На выставке будут представлены произведения последних десятилетий на разные темы, в том числе традиционную для автора мифологическую и евангельскую. Среди монументальных полотен из собрания МИСПа и архива Леоновой: античные и ветхозаветные образы, постулаты человеческого бытия и пейзажи Петербурга и Ленинградской области.

Константин Симун, «Пиета», 1990 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Константин Симун, «Пиета», 1990 год

Среди художников, о которых пойдет в речь в мае, скульптор-шестидесятник и член «Группы одиннадцати» (художественное объединение, одно из культовых оплотов ленинградского андерграунда, противопоставляющее свое видение официальному догмату соцреализма) Константин Симун. На выставке «Неожиданный взгляд» покажут скульптуры и арт-объекты художника из различных материалов: пластмассы, гипса, картона, дерева и стекловолокна. В экспозицию войдут работы разных лет из архива художника, собрания Русского музея и Музея искусства Петербурга XX—XXI веков.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Во дворе музея откроется камерная выставка с каменными скульптурами и детскими игрушками Льва Сморгона «Пластическая мелодия». Проект представит пластические работы художника 1990–2000-х годов: портреты и автопортреты, религиозные сцены и абстракции. Это единственная экспозиция, которая пройдет до 29 сентября.

Выставки «Отцы и дети», «Мифологическая сюита», «Неожиданный взгляд» открыты с 4 мая по 16 июня, «Пластическая мелодия» – до 29 сентября на набережной канала Грибоедова, 103.

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