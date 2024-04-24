Во дворе музея откроется камерная выставка с каменными скульптурами и детскими игрушками Льва Сморгона «Пластическая мелодия». Проект представит пластические работы художника 1990–2000-х годов: портреты и автопортреты, религиозные сцены и абстракции. Это единственная экспозиция, которая пройдет до 29 сентября.

Выставки «Отцы и дети», «Мифологическая сюита», «Неожиданный взгляд» открыты с 4 мая по 16 июня, «Пластическая мелодия» – до 29 сентября на набережной канала Грибоедова, 103.

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