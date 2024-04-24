Музей откроет выставки с работами ленинградских художников Константина Симуна, Михаила и Елены Натаревичей, Моисея и Дмитрия Вайнманов, Леоновой Татьяны и Льва Сморгона.
Выставка «Отцы и дети» покажет ретроспективу произведений столов петербургской школы живописи — представителей творческих династий Вайнманов и Натаревичей. Экспозиция техник, которые развивались у Михаила Натаревича и Моисея Вайнмана с оглядкой на ранний авангард. «Лексикон» мастеров прошлого развился в живописи Елены Натаревич и новаторских скульптурах Дмитрия Вайнмана.
В ретроспективном формате также покажут «Мифологическую сюиту» Леоновой Татьяны — к 75-летию художницы. На выставке будут представлены произведения последних десятилетий на разные темы, в том числе традиционную для автора мифологическую и евангельскую. Среди монументальных полотен из собрания МИСПа и архива Леоновой: античные и ветхозаветные образы, постулаты человеческого бытия и пейзажи Петербурга и Ленинградской области.
Константин Симун, «Пиета», 1990 год
Среди художников, о которых пойдет в речь в мае, скульптор-шестидесятник и член «Группы одиннадцати» (художественное объединение, одно из культовых оплотов ленинградского андерграунда, противопоставляющее свое видение официальному догмату соцреализма) Константин Симун. На выставке «Неожиданный взгляд» покажут скульптуры и арт-объекты художника из различных материалов: пластмассы, гипса, картона, дерева и стекловолокна. В экспозицию войдут работы разных лет из архива художника, собрания Русского музея и Музея искусства Петербурга XX—XXI веков.
Во дворе музея откроется камерная выставка с каменными скульптурами и детскими игрушками Льва Сморгона «Пластическая мелодия». Проект представит пластические работы художника 1990–2000-х годов: портреты и автопортреты, религиозные сцены и абстракции. Это единственная экспозиция, которая пройдет до 29 сентября.
Выставки «Отцы и дети», «Мифологическая сюита», «Неожиданный взгляд» открыты с 4 мая по 16 июня, «Пластическая мелодия» – до 29 сентября на набережной канала Грибоедова, 103.
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