Выставка «Показалось эхо в тени отражения», которая откроется в офтальмологическом центре 28 апреля, покажет работы современных авторов из собрания московской галереи в различных медиумах. Объединенные темой иллюзорности, сюрреализмом, экспозиционные работы апеллируют к воображению зрителей. Метафора сбоя в визуальном коде, выраженная в глитче, смещениях, нечеткости деталей изображений, создает пограничное лиминальное пространство между сном и явью. Мир грез наяву создает метафору, связывающую концепт выставки и направление деятельности клиники «Зрение».

«Интеграция современного искусства в наш центр дарит нам бесценный опыт и дает возможность транслировать гостям сверх идею нашего бизнеса, позволяя расширить рамки реальности, увидеть мир глазами другого человека (художника) и, возможно, изменить свое мировоззрение», — замечает главный врач клиники «Зрение» Никита Даль.