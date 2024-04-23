Свой «туман в глазах» представят Саша Лемиш, Елена Минаева, Саша Нестеркина, Кристина Рожкова, Саша Кокачева, Серафима Сажина и Джорджина Клэпхем.
Выставка «Показалось эхо в тени отражения», которая откроется в офтальмологическом центре 28 апреля, покажет работы современных авторов из собрания московской галереи в различных медиумах. Объединенные темой иллюзорности, сюрреализмом, экспозиционные работы апеллируют к воображению зрителей. Метафора сбоя в визуальном коде, выраженная в глитче, смещениях, нечеткости деталей изображений, создает пограничное лиминальное пространство между сном и явью. Мир грез наяву создает метафору, связывающую концепт выставки и направление деятельности клиники «Зрение».
«Интеграция современного искусства в наш центр дарит нам бесценный опыт и дает возможность транслировать гостям сверх идею нашего бизнеса, позволяя расширить рамки реальности, увидеть мир глазами другого человека (художника) и, возможно, изменить свое мировоззрение», — замечает главный врач клиники «Зрение» Никита Даль.
«Но все не заканчивается на простых визуальных кодах, в основе диалога с Фавном лежит синестезия чувств, явление при котором мы одновременно теряем в объединение, но приобретаем в усиление возможность увидеть и ощутить невербальное, смотря в чьи-то глаза работы Саши Лемиша или же раскапывая что-то сокровенное и ценное в самой глубине, как хрустальные гроздья свисающие с веток скульптур Саши Нестеркиной, спрятанных от лишних глаз. Так такого маршрута в лабиринте нет, он выстроен по нелинейному высказыванию, ведущий нас тропой естественного любопытства - приоткрытой дверью, дорогой из желтого кирпича или же лесной тропой уходящей в нору кролика», — отмечает куратор выставки Илья Шуринов.
В апреле московская галерея открыла в Петербурге несколько проектов. Это поп-ап выставка Артема Брюхова в Екатерининском собрании и выставка «Показалось эхо в тени отражения». Как рассказали «Собака.ru» в fabula, это не последняя интеграция в петербургское инфополе — ожидаем персональную экспозицию фотографа Кристины Рожковой на тему бодибилдинга. Выбор темы тонко намекает на пространство, в котором пройдет выставка.
Коллективная выставка «Показалось эхо в тени отражения» открыта с 28 апреля по 23 июня 2024 года в офтальмологической клинике «Зрение» на проспекте Добролюбова, 20 к 1.
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