Новая Голландия и Эрмитаж запускают лекторий в «Сообществе»

24 апреля расскажут о «Черном квадрате» Казимира Малевича и том, как он превратился в изысканный орнаментальный мотив, а дамские сумки стали повторять форму супрематических композиций. Многочисленные примеры из коллекций российских и зарубежных дизайнеров конца XX — начала XXI века свидетельствуют о значительном влиянии супрематизма на современную моду.

8 мая речь пойдет о Варваре Степановой и Любови Поповой — выдающихся художницах, последователях производственного искусства, которые внесли вклад в становление советской моды. Их геометрические узоры и образцы первой спецодежды демонстрировали смелые эксперименты с конструкцией, фактурой материалов и абстрактными орнаментальными мотивами.

15 мая Марина Блюмин расскажет о текстиле революции. В 1920-30-х ученики художников-авангардистов стали создателями одной из самых интересных и оригинальных страниц в истории художественного оформления тканей — агиттекстиля. В своих орнаментальных мотивах они продолжили смелые эксперименты с формой и цветом, а их раппортные композиции отражали революционные преобразования молодого государства рабочих и крестьян. Современные дизайнеры стали обращаться к оригинальным узорам агиттекстиля, что позволило подчеркнуть их бесспорные художественные достоинства.

Попасть в лекторий можно по предварительной регистрации — сейчас она открыта на первую лекцию «Вокруг квадрата Малевича: супрематизм в моде». Цикл пройдет в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии, вход в «Сообщество» — 200 рублей.

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