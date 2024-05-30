Что говорят о Ярмарке 1703 Борис Пиотровский, Марина Гисич, Анна Ялова, Полина Бондарева?

основатель галереи a — s—t — r—a:

«Эта ярмарка нам нужна, она дала возможность вскрыть те глубинные проблемные зоны, которые сейчас волнуют российский арт-рынок, — и не только внутри самого сообщества, но также и в отношении людей, которые на словах заявляют о необходимости поддержки культуры, но по факту не предпринимают никаких конкретных шагов для сближения с этой культурой. Я думаю, что это тот самый мост, который в 2022 году был заложен и будет выстраиваться дальше».