Что говорят о Ярмарке 1703 Борис Пиотровский, Марина Гисич, Анна Ялова, Полина Бондарева?

Попросили организаторов и галеристов рассказать о том, в чем они видят будущее ярмарки современного искусства.
Борис Пиотровский
вице-губернатор Санкт-Петербурга:
«Ежегодная ярмарка современного искусства в Петербурге — событие, которого мы давно ждали. Собственная арт-ярмарка — важный элемент городской культуры, говорящий о Петербурге как современном художественном центре. Подобное мероприятие подтверждает наш статус современной культурной столицы. 1703 стала открытой площадкой для регулярных встреч художников, коллекционеров, искусствоведов, молодых специалистов. Именно такой формат, как показывает опыт и мировых столиц, позволяет системно развивать арт-рынок. В текущих условиях это особенно важно — и для участников художественного процесса, и для всех, кто им интересуется».
Полина Бондарева
искусствовед, основательница школы Masters:
«Наконец в Северной столице появился свой концепт ярмарки с фокусом на российское искусство и возможность показать больше наших художников. Мне кажется, дни проведения ПМЭФ — это лучшее время, когда можно не только собрать на одной площадке арт-сообщество, но и привлечь новую аудиторию бизнеса, которая становится активным игроком на этом рынке. Сейчас главной задачей является показать хорошее российское искусство и основные галереи, которые приведут своих коллекционеров, а также познакомить широкую аудиторию с форматом ярмарки и с помощью образовательной программы расширить ее».
Анна Ялова
директор ЦВЗ «Манеж»:
«Ярмарка искусства 1703 придает динамику и становится катализатором многих явлений в арт-мире. Мы с радостью поддержали инициативу „Газпрома“ и выступаем партнерами ярмарки сейчас. Могу с уверенностью сказать, что ярмарка 1703 организована безупречно и задала очень высокий стандарт качества».
Марина Гисич
владелец Marina Gisich Gallery:
«С точки зрения организации ярмарки и ее технического оснащения, всей логистики, которая выстроена, отношения команды, это одна из самых классных ярмарок современного искусства в России. Нашему городу необходимо иметь свой современный контент. Необходимо объединять вокруг себя коллекционеров. Я думаю, со временем ярмарка будет не только лучшей в России, она будет очень хорошей серьезной европейской площадкой, потому что потенциал — колоссальный».
Алина Крюкова
основатель галереи a — s—t — r—a:
«Эта ярмарка нам нужна, она дала возможность вскрыть те глубинные проблемные зоны, которые сейчас волнуют российский арт-рынок, — и не только внутри самого сообщества, но также и в отношении людей, которые на словах заявляют о необходимости поддержки культуры, но по факту не предпринимают никаких конкретных шагов для сближения с этой культурой. Я думаю, что это тот самый мост, который в 2022 году был заложен и будет выстраиваться дальше».
Евгения Сероусова
основатель Maison 25:
«Несмотря на то что художественный рынок находится в зачаточном состоянии, такие инициативы крайне важны для развития творческой индустрии. Это уникальная возможность собрать всех в одной точке для формирования новых коммуникаций и деловых встреч. А также хорошая возможность в целом сформировать общее представление о современном искусстве, познакомиться напрямую с его представителями».
Юлия Лобойко
основатель галереи «Палаты»:
«Мы считаем выставку 1703 лучшей в Петербурге, поэтому с радостью принимаем в ней участие второй год подряд. Галерея „Палаты“ представит подборку значимых авторов страны в категории Functional Art. На экспозиции стенда мы показываем работы, собранные во время экспедиций по регионам России, а также уникальные предметы, созданные в коллаборациях».
Наталья Вознесенская
сооснователь галереи Inloco:
«Хоть и физически проект Inloco находится в Дубае, его digital-составляющая легко преодолевает границы реального мира. На ярмарке 1703 мы покажем миры метавселенной Inloco и другие эксперименты, которые мы проводим в поисках новой формы репрезентации контекстуального искусства. Артефакты уличных интервенций 10.203, Filippo Minelli и других художников становятся не только частью воспоминаний, но сохраняются в виртуальных и реальных коллекциях. Совмещая аналоговое и цифровое, участники выставки смогут встретиться с phygital-опытом, отражающим современный мир».
Реваз Жвания
основатель DiDi Gallery:
«DiDi Gallery в этом году впервые примет участие в ярмарке 1703 и представит пул своих молодых художников. На стенде будут показаны работы Саши Браулова из серии „Документальная вышивка“, графические работы Виктории Бодровой, живопись Данила Дэге, новая коллекция фарфоровых скульптур Артема Максимова, специальные серии работ Павла Плетнева и Влада Муханова. Надеюсь, что опыт участия в ярмарке оставит положительные впечатления и станет традицией».
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