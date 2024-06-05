Ярмарка современного искусства 1703. Третий выпуск. 5–9 июня 2024 года

Третий год подряд ярмарка 1703, становясь новым культурным брендом Петербурга, сохраняет баланс интересов всех своих участников. С одной стороны, остается центром притяжения профессионального сообщества, с другой — обогащает культурный контекст Санкт-Петербурга и вдохновляет на знакомство с современными форматами искусства самую широкую аудиторию.
В этом году ярмарка, набравшая разбег за прошлые сезоны, ставит рекорды по всем направлениям: еще больше участников, еще больше точек для диалога со зрителем, еще больше новаторских художественных практик. Однако главное остается неизменным: бесплатное участие для галерей — стратегическое решение ПАО «Газпром» как инициатора проекта, направленное на содействие развитию российского художественного сообщества.
Структура ярмарки 1703
Ядро программы ярмарки 1703 этого сезона составляют четыре секции:
- ОСНОВА
Участники — как давно существующие, так и молодые галереи со своим пространством и постоянной выставочной программой.
- АЛГОРИТМ
Галереи и платформы, работающие с новыми медиа, NFT и цифровым искусством.
- ПРОЕКТ
Галереи без постоянного пространства, художественные объединения, группы и платформы.
- МАТЕРИАЛ
Проекты, исследующие работу художников с материалом и представляющие коллекционный дизайн и объемные арт-объекты.
- Помимо основной программы будет работать традиционная некоммерческая секция КОЛЛЕКЦИИ.
Здесь покажут работы из частных, институциональных и корпоративных собраний — отличная возможность для зрителей сравнить подходы к коллекционированию и взять на заметку успешные кейсы!
Партнерская программа
В этом году ярмарка 1703 расширила партнерскую программу и сделала упор на творческие форматы взаимодействия: на площадке появится несколько корнеров крупных брендов, оформленных современными художниками.
ЯРМАРКА 1703 В 2022 ГОДУ:
23 участника
120 художников
>10 000 посетителей
>150 работ продано
200 млн рублей — совокупная стоимость работ
Лекторий
В дни ярмарки в «Манеже» пройдет образовательная программа, организованная совместно со школой Masters. Все желающие смогут посетить лекции и дискуссии о коллекционировании, современных трендах в культуре. Спикеры — галеристы, кураторы, коллекционеры, художники, архитекторы, дизайнеры и другие эксперты.
Годовая программа лектория
Работа ярмарки не ограничивается днями проведения — это непрерывный процесс взаимодействия с художественным сообществом. С осени 2023 года на разных культурных площадках Санкт-Петербурга проходят события годовой программы лектория, поделенной на три смысловых блока. Первый стартовал в сентябре и был посвящен истории рынка искусства, развитию ярмарок в мире и историям частных художественных собраний. Цикл лекций второго блока раскрыл особенности, закономерности и проблемы современного рынка искусства. Центральная тема третьего блока — вклад ярмарок искусства в развитие современной культуры.
Спикерами лектория становятся ведущие коллекционеры, галеристы и эксперты рынка: основатель Marina Gisich Gallery Марина Гисич, арт-директор галереи Ruarts Катрин Борисов, основатель галереи pop/off/art Сергей Попов, искусствовед Ксения Чемезова, основатель Existe Buro и сооснователь Joy Gallery Екатерина Шлыкова и другие. Все события можно посещать бесплатно, рассчитаны они как на экспертов, так и на тех, кто только открывает для себя мир современного искусства. Записи лекций сохраняются и доступны в социальных сетях ярмарки 1703.
Трансляции мероприятий ведутся в официальных сообществах 1703 в социальных сетях.
Записи лекций складываются в полноценную образовательную программу, которая охватывает ключевые аспекты рынка современного искусства.
- >25 лекций, дискуссий, арт-медиаций
- >1,2 млн просмотров видеозаписей событий в соцсетях
- ~2000 участников по регистрации
Программу лектория сопровождает специальный проект «Калейдоскоп коллекционера». Посещая лекции, слушатели могут собрать мини-коллекцию лимитированных графических открыток с уникальным дизайном. В дополнение к открыткам на сайте и в официальных каналах ярмарки 1703 после каждого события лектория публикуются авторские очерки о том, чем интересовались коллекционеры русского современного искусства в разные моменты истории с начала ХХ века.
Итоги годовой программы лектория подведут на большой дискуссии, которая состоится накануне открытия ярмарки. Спикеры из числа известных галеристов и коллекционеров расскажут об искусстве, коллекционировании и арт-событиях и дадут гостям полезные рекомендации перед посещением ярмарки 1703. В прошлом году дискуссия на тему «Галерейный бизнес: опыт Петербурга» прошла на площадке только что открывшегося Левашовского хлебозавода и вызвала огромный интерес у публики и игроков арт-рынка.
ЯРМАРКА 1703 В 2023 году:
38 участников
>200 художников
>1500 произведений искусства
>15 000 посетителей
Программа для коллекционеров
В третьем сезоне продолжается работа по формированию сообщества коллекционеров внутри проекта, для этого проводятся закрытые встречи с экспертами арт-сообщества, представителями бизнеса, коллекционерами в Санкт-Петербурге и Москве в исторических пространствах и особняках, где в камерной атмосфере участники беседуют о современном искусстве и обсуждают положение дел на арт-рынке.
Перед открытием ярмарки 2024 года будет организован масштабный арт-нетворкинг: в сотрудничестве с партнерами «Собака.ru» и The Art Newspaper Russia ярмарка проведет по две встречи в Санкт-Петербурге и Москве.
В этом сезоне на сайте ярмарки начинает работать личный кабинет коллекционера, в нем будут размещаться приглашения и анонсы, расписание арт-консультаций на площадке ярмарки и запись на них. Традиционно за день до публичного открытия ярмарки пройдет спецпоказ для коллекционеров.
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