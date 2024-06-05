Ярмарка современного искусства 1703. Третий выпуск. 5–9 июня 2024 года

Третий год подряд ярмарка 1703, становясь новым культурным брендом Петербурга, сохраняет баланс интересов всех своих участников. С одной стороны, остается центром притяжения профессионального сообщества, с другой — обогащает культурный контекст Санкт-Петербурга и вдохновляет на знакомство с современными форматами искусства самую широкую аудиторию.

В этом году ярмарка, набравшая разбег за прошлые сезоны, ставит рекорды по всем направлениям: еще больше участников, еще больше точек для диалога со зрителем, еще больше новаторских художественных практик. Однако главное остается неизменным: бесплатное участие для галерей — стратегическое решение ПАО «Газпром» как инициатора проекта, направленное на содействие развитию российского художественного сообщества.