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Искусство

Антон Козлов: «Предметы искусства моей и любой коллекции требуют глаз, слов, споров, выставок, обсуждений — им нужна жизнь»

Коллекционер новой волны — Антон Козлов всего за пять лет смог собрать уникальную коллекцию с внушительным провенансом, подружиться с ключевыми фигурами российского арт-сообщества, стать соучредителем фонда «Новые коллекционеры» с Мариной Лошак, Антоном Беловым, Екатериной Лапшиной и Михаилом Каменским и запустить свой YouTube-канал «Пока все дома у Антона», на котором «каждый божий четверг» более 2,8 тысяч подписчиков знакомятся с одной работой из его собрания.

Антон Козлов и «Обеденный перерыв» (1989) из знаменитого цикла «На скамейках» Семена Файбисовича
Саша Мадемуазель

Антон Козлов и «Обеденный перерыв» (1989) из знаменитого цикла «На скамейках» Семена Файбисовича

Кто такой коллекционер нового формата и при чем здесь youtube-канал «Пока все дома у Антона»

Антон Козлов и фрагмент объекта из серии «Лебединое озеро» (2023) Егора Федоричева
Саша Мадемуазель

Антон Козлов и фрагмент объекта из серии «Лебединое озеро» (2023) Егора Федоричева

Ваша коллекция музейного уровня с программными работами Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Ивана Чуйкова, Семена Файбисовича, Михаила Рогинского, Юрия Злотникова была собрана всего за пять лет и недавно переехала в новое хранилище. Расскажите, как здесь все устроено.

Месяц назад коллекция действительно переехала в хранение недалеко от Пушкинского музея. На сегодняшний день в ней около тысячи единиц, и важно, что именно единиц, а не нолей: каждая работа убедительна и может сама за себя постоять. Коллекционер русского искусства Роман Бабичев справедливо заметил, что «ценность коллекции — в ее цельности»: подобно химической таблице Менделеева, все должно быть на своих местах. У меня так и есть: года три назад с приятелем, искусствоведом Александром Журавлевым мы сели и разложили за ночь всю мою коллекцию на десять авторских маршрутов — это тематические блоки, по которым можно изучить историю российского современного искусства. Например, в маршруте «Движение», посвященном кинетическому искусству, оказались в том числе Вячеслав Колейчук (автор 13-метрового «Атома 1967/2018», созданного по заказу Института атомной энергии Академии наук СССР им. Курчатова в 1967 году. — Прим. ред.), пионеры кинетического искусства Лев Нусберг, Франциско Инфанте и редкая советская художница Римма Заневская-Сапгир. А в маршруте «Цвет, ритм, пространство, тождество», посвященном истории развития беспредметного искусства с 1950-х годов, — классики послевоенного абстракционизма Юрий Злотников и Борис Турецкий, «амазонка второй волны русского авангарда» Лидия Мастеркова, скульптор Игорь Шелковский с редкими работами доэмиграционного периода 1970-х годов наряду с молодыми художниками. В маршруте «Существенное» — гротескные работы Людмилы Барониной, «бегемотопись» Ростана Тавасиева и наследники московского романтического концептуализма группа «МишМаш». Маршрут «А теперь вечеринка» — с искрящимися работами любимых Иры Кориной, Алины Глазун и Ивана Горшкова. Самый актуальный для меня сегодня — маршрут «Нет названия», где представлены работы художников, сделанные за последние два года, в числе которых десятки знаковых фотографий Александра Гронского. Кстати, уже в конце этого года я планирую показать работы из одного маршрута в Москве, а из другого — в Екатеринбурге.

В руках Антона Козлова скриншот экрана телефона Игоря Самолета, работа «Убить кровососа?» (2020) из серии «Я проснулся уже уставший»
Саша Мадемуазель

В руках Антона Козлова скриншот экрана телефона Игоря Самолета, работа «Убить кровососа?» (2020) из серии «Я проснулся уже уставший»

Вас называют коллекционером нового формата. А что это за новый формат? Есть ли у него какие-то критерии?

Я думаю, что главный критерий — бе­зусловная открытость для общества. Предметы искусства моей и любой коллекции современного искусства требуют глаз, слов, споров, выставок, обсуждений — им нужна жизнь. Они мертвы, если лежат в хранилище или на них смотрят два человека в семье — это не их масштаб! Так можно превратиться в узурпатора, обедняющего арт-среду. Есть понятие «хорошие руки» — это те, что сохранят и обеспечат работам их лучшую публичную жизнь. Первый камень уже заложен на моем YouTube-канале «Пока все дома у Антона».

Самый первый выпуск, посвященный классику послевоенного абстракционизма Юрию Злотникову, на вашем YouTube-канале «Пока все дома у Антона» посмотрели уже более 6 тысяч человек! Как и зачем вы все это затеяли?

Несколько лет назад художник Борис Орлов (яркий представитель соц-арта, развивающий миф о советской эпохе. — Прим.ред.) как-то позвонил мне с вопросом, можно ли снять передачу для телеканала «Культура» у меня в хранилище, добавив, что в кадре будет Андрей Ерофеев (выдающийся искусствовед и куратор, в 1989 году в музее-заповеднике «Царицыно» создал первую в России коллекцию современного искусства. — Прим. ред.). Конечно, я согласился, но получилось максимально кринжово: передача была посвящена подделкам в советском неофициальном искусстве, а снималась на фоне подлинных работ Орлова из моей коллекции. Но это была знаковая встреча, Ерофеев стал моим товарищем, думаю, что в чем-то я повторяю его путь. И мне захотелось записать его мысли — человека, который своей пассионарностью буквально создал историю российского современного искусства и был чудовищно уволен из Третьяковки, где заведовал отделом новейших течений (за «нарушение музейного порядка» на выставке «Запретное искусство — 2006». — Прим. ред.). Так что в каждом выпуске «Пока все дома у Антона» мы разбираем с Ерофеевым, Ириной Горловой, Игорем Волковым и другими искусствоведами одно произведение из моей коллекции. Мне важно, что зрители смотрят на одну работу 10–15–20 минут: я сам люблю так позалипать, повникать, повкручиваться в смыслы и интерпретации. Мы планируем снять порядка 80 серий — это будет моя субъективная энциклопедия российского современного искусства с 1957 года по наши дни.

Курировать — это лечить, а быть коллекционером — значит гениальным шахматистом

Антон Козлов показывает в хранении работу Александра Гронского «Без названия» (2023)
Саша Мадемуазель

Антон Козлов показывает в хранении работу Александра Гронского «Без названия» (2023)

Табу в арт-мире и почему рецепт, как правильно коллекционировать, вам не поможет

Давайте о правилах и табу в арт-мире поговорим?

Правила простые: нужно знать контекст, разбираться, читать, общаться, но действовать чувственно — и случится интересная коллекция. Табу, как и везде: «Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради». Я никогда не стремился попасть в светскую часть арт-мира с открытиями и шампанским — это надстройка. Мне интересен базис, в который можно попасть только через знания. И я постепенно становлюсь органичной частью этого мира, те, кто в него погрузился, как мне кажется, остаются здесь навсегда. И куда я могу уйти из искусства, когда веду такой интересный образ жизни и занимаюсь самой тонкой материей, которая есть в социуме — чего еще хотеть? А что касается самого коллекционирования, то есть некая конвенция о хорошем искусстве и хороших художниках у искусствоведов, критиков, музейщиков и других культуртрегеров, а уже внутри нее у тебя безграничная свобода играть и выбирать.

Существует ли список «летнего чтения» начинающего коллекционера?

Хотите изучить? Так не получится, списка нет. Только погружение. И главное — развивать чувственность и эмпатию. Невозможно получить рецепт — он нужен только больному человеку. Вот если вы смотрите на произведение, ничего не понимаете, но оно вызывает у вас эмоции, злит или восхищает? Поздравляю, вы заболели — и тогда получайте рецепт.

Говорящая фотография Александра Гронского «Без названия» (2022) из маршрута «Нет названия»

Говорящая фотография Александра Гронского «Без названия» (2022) из маршрута «Нет названия»

У вас были проводники в арт-мир?

Вход в арт-мир случается через хорошее искусство, и к нему вас приводят правильные люди. Купили вы первую работу, стали с ней жить и начали чувствовать, как она меняет ваше бытие (пафосно, но все, кто прошел этот этап, подтвердят!) — вот вы уже другой человек. Сегодня в российском искусстве можно купить еще столько шедевров! И влиять на историю — собирая работы своих современников, которые сформируют правдивую картину нашего поколения, — пленительное чувство свободы!

И все же, что было «до»: до бизнеса в коммунальной сфере и первой работы Кориной?

Все прошлое осталось за скобками, но в разговоре с вами вспомнил пару инсайдов. Я учился в еврейской школе, и мы собирали «сотки» (круглые картонные пластинки с тематическими картинками или «кэпсы» — популярная игра у детей и подростков в 1990-е годы. — Прим. ред.) — у меня была целая коллекция. А потом я начал собирать телефонные карты от таксофонов. Нашел магазин в Швейцарии и скупил там тысячи таксофонных карт со всего мира. Я был очень самостоятельным ребенком, любил музеи и книги про импрессионистов, а на первые собственные деньги в 16 лет поехал в Арль во Францию, где Ван Гог написал знаменитую «Ночную террасу кафе». В моей жизни в том или ином виде всегда присутствовало искусство: я любил современный театр и на «Арт-Базеле» бывал, но это все было фоном. И сейчас могло бы быть фоном — это не кумулятивная история. Я начал коллекционировать хорошее искусство, и оно меня изменило.

Хорошая коллекция — как блестяще сыгранная шахматная партия. Я играю нестандартно: лихо, дико, странно, чем-то жертвуя и постоянно рискуя. Невозможно выиграть, не зная правил игры.

Из чего состоит день коллекционера?

После 15 лет построения предприятий я бы сказал, что из безделья. При этом с 11 утра до поздней ночи я постоянно занят поиском и обсуждением искусства: значит, это профессиональное безделье. Так приятно позвонить другу-коллекционеру, порой это часа два-три. Решить все организационные вопросы: выдать и принять работы с выставки, согласовать спикеров для YouTube-канала, проконтролировать процессы монтажа и постпродакшн — я во всем участвую. Дел много, а еще тусовки, вечеринки, посты для Telegram-канала «Пока все дома у Антона», встречи с художниками и коллегами.

Вопрос по адресу: в кого инвестировать прямо сейчас и чем на самом деле занимается фонд «новые коллекционеры»

Вы стали соучредителем фонда «Новые коллекционеры», собравшего «золотой» состав российской арт-сцены: экс-директор Пушкинского музея, куратор и коллекционер Марина Лошак, директор музея «Гараж» Антон Белов, коллекционер и генеральный директор ERA Capital Екатерина Лапшина и искусствовед Михаил Каменский. Чем в фонде занимаетесь вы?

Видимо, я отвечаю за ответы на вопросы о деятельности фонда. После пресс-конференции, приуроченной к открытию фонда, которая проходила у меня в хранении, мне позвонили человек тридцать — я не успевал повесить трубку, как звонил следующий: я уже знал, что он хочет спросить, чем мы будем заниматься. «Новые коллекционеры» — это союз профессиональных людей, и у каждого из нас своя экспертиза. Мне бы хотелось институционализировать современное искусство в России, организовывая долговременное экспонирование работ из частных коллекций в региональные художественные музеи. Мы можем все организовать — кураторов, искусствоведов и хорошее искусство. Надеемся, что и музеи подхватят нашу инициативу и начнут создаваться отделы «новейших течений», пусть даже из одного сотрудника. Осенью планируем запустить пилотный проект с нижегородским художественным музеем (НГХМ) — в рамках первой Биеннале частных коллекций.

Ранняя работа автора «бегемотописи» Ростана Тавасиева «Картина» (2005) из маршрута «Существенное»
Саша Мадемуазель

Ранняя работа автора «бегемотописи» Ростана Тавасиева «Картина» (2005) из маршрута «Существенное»

На кого из молодых художников стоит обратить внимание?

Учитывая недооцененность некоторых советских неофициальных художников, я бы обратил внимание на молодого Юрия Злотникова (пионера послевоенного беспредметного искусства. — Прим. ред.) образца конца ­1950-х годов, когда ему двадцать с небольшим лет и он создает легендарную «Сигнальную систему» (выдающееся открытие в искусстве XX века представляет собой большие почти пустые листы с единичными цветными абстракциями: кружки, прямоугольники, сложные геометрические фигуры — сигналы, которые картина посылает для зрителя. — Прим. ред.). Этой весной в Третьяковке будет показано около семидесяти работ из серии «Сигнальная система» — это же вау, что их все еще можно купить! Другой «молодой» художник того же времени — Борис Турецкий: в «ГЭС-2» в июне можно будет увидеть его абстрактные живописные и графические вещи из моей коллекции на выставке, кураторами которой выступят Зельфира Трегулова и Франческо Бонами.

До сих пор мы уделяли этим авторам недостаточно внимания, судя по тому, что их работы все еще доступны для покупки на арт-рынке. А если серьезно, то из молодых российских художников я бы поддержал тех, кто сейчас по разным обстоятельствам не в России. Продажа работ дает им шанс укрепиться. Это очень важно для российской культуры — иметь живых представителей во всем мире, а не вспоминать только Малевича и Кандинского.

Сегодня мне становится все интереснее западное молодое искусство. Мы невольно оказались в ситуации закрытости, и мне бы хотелось в коллекцию российского искусства встроить нечто совершенно другое, обдумываю сейчас эту идею.

Как изменилась ваша жизнь за пять лет в искусстве, кроме того, что вы стали скромнее одеваться (хотя все еще невероятно эффектно!)?

Периодически встречаются в моей жизни друзья из прошлого, и они удивляются: «Ты такой скромный стал». (Смеется.) Я сам себе показал, как внутренне и внешне может измениться жизнь человека, когда в ней больше места занимают гуманистические и общечеловеческие ценности. А современное искусство — мой проводник.

Интервью: Елена Юшина

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Теги:
арт-дроп2024, Коллекционировать искусство, Ярмарка искусства 1703

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