Антон Козлов: «Предметы искусства моей и любой коллекции требуют глаз, слов, споров, выставок, обсуждений — им нужна жизнь»

Вас называют коллекционером нового формата. А что это за новый формат? Есть ли у него какие-то критерии?

Я думаю, что главный критерий — бе­зусловная открытость для общества. Предметы искусства моей и любой коллекции современного искусства требуют глаз, слов, споров, выставок, обсуждений — им нужна жизнь. Они мертвы, если лежат в хранилище или на них смотрят два человека в семье — это не их масштаб! Так можно превратиться в узурпатора, обедняющего арт-среду. Есть понятие «хорошие руки» — это те, что сохранят и обеспечат работам их лучшую публичную жизнь. Первый камень уже заложен на моем YouTube-канале «Пока все дома у Антона».

Самый первый выпуск, посвященный классику послевоенного абстракционизма Юрию Злотникову, на вашем YouTube-канале «Пока все дома у Антона» посмотрели уже более 6 тысяч человек! Как и зачем вы все это затеяли?

Несколько лет назад художник Борис Орлов (яркий представитель соц-арта, развивающий миф о советской эпохе. — Прим.ред.) как-то позвонил мне с вопросом, можно ли снять передачу для телеканала «Культура» у меня в хранилище, добавив, что в кадре будет Андрей Ерофеев (выдающийся искусствовед и куратор, в 1989 году в музее-заповеднике «Царицыно» создал первую в России коллекцию современного искусства. — Прим. ред.). Конечно, я согласился, но получилось максимально кринжово: передача была посвящена подделкам в советском неофициальном искусстве, а снималась на фоне подлинных работ Орлова из моей коллекции. Но это была знаковая встреча, Ерофеев стал моим товарищем, думаю, что в чем-то я повторяю его путь. И мне захотелось записать его мысли — человека, который своей пассионарностью буквально создал историю российского современного искусства и был чудовищно уволен из Третьяковки, где заведовал отделом новейших течений (за «нарушение музейного порядка» на выставке «Запретное искусство — 2006». — Прим. ред.). Так что в каждом выпуске «Пока все дома у Антона» мы разбираем с Ерофеевым, Ириной Горловой, Игорем Волковым и другими искусствоведами одно произведение из моей коллекции. Мне важно, что зрители смотрят на одну работу 10–15–20 минут: я сам люблю так позалипать, повникать, повкручиваться в смыслы и интерпретации. Мы планируем снять порядка 80 серий — это будет моя субъективная энциклопедия российского современного искусства с 1957 года по наши дни.