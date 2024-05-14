Владимир Чернышев о сайт-специфик-инсталляциях в лесу, медленном искусстве и старом новом романтизме

Несколько лет назад посмотреть на лесные проекты Владимира приехала сотрудница «Гаража». В лесу она встретила одного из местных жителей и провела ему медиацию. Хозяин самостроя послушал москвичку и сказал, что вообще‑то произведения тут были всегда, сколько он себя помнит, «и не надо мне выдумывать про ваши арт-проекты». Создателя инсталляций такая реакция только радует — ​мифы и легенды создают себя сами. Строительство следующего проекта в заповедном лесу начнется летом, он будет называться «Замок».

Для Владимира замок, как и остановка — ​олицетворение понятия «бессмысленность». «Образ замка занимал меня с того момента, как я стал художником. Мне очень нравится история Нойшванштайна — ​замка, который хотел построить для себя безумный король Баварии Людвиг II. Этот грандиозный проект не имел никакого практического смысла — ​во второй половине XIX века замок не нужен был для оборонительных или стратегических целей. Вместо запланированных 3 лет Нойшванштайн возводили 16, но так и не закончили, потому что король загадочным образом умер», — ​рассказывает Владимир. Пока новая инсталляция Чернышева готовится к воплощению, проникнуться духом романтизма можно, разглядывая мрачные замки на его графике. Всерьез о романтизме Владимир начал размышлять в 2023 году, когда стартовала подготовка его выставки в Дрездене, которая наложилась на объявленный в Германии год Каспара Давида Фридриха — ​самого известного художника романтизма. Графические листы с фрагментами природных ландшафтов, охваченных огнем, работу на дереве «Связанная радуга» с горящей радугой и новый site specific мурал — ​с 5 апреля в галерее Kunstverein Dresden. В процессе работы над выставкой оказалось, что романтизм, как совы у Линча — ​не то, чем кажется.