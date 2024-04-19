Это попытка в аудиовизуальном формате выразить впечатления, связанные с деятельностью культурных инженеров XX-XXI веков, превратить слезы в живопись и вколотить вздохи в поверхность гвоздями. «Вам это понравится. Или нет. Но это точно будет. И начнется 20 апреля. А закончится 4 мая», — говорит куратор выставки Анна Спиртная.
Для создания работ художник использует обложки альбомов или фотографии знаковых для него музыкантов-визионеров. Оригинальное изображение деконструируется при помощи диджитал инструментов и печатается на холсте. Затем оно снова трансформируется, когда художник различными, зачастую не предназначенными для этого предметами наносит на поверхность акрил. В получившуюся работу вбиваются гвозди, которые с одной стороны ограничивают изобразительное поле, существующее по отличным от «реального мира» законам, а с другой — позволяют выразительности распространиться за пределы двухмерной плоскости.
«Гвоздь несет и символическую нагрузку - операция забивания это одновременно присваивание, единение с образом на холсте и его, равно как и автора, умерщвление. Кроме того, сам процесс, его ритм и ремесленно-физический характер отражают черты фигуры художника — Ивана Крокса, художника непрофессионального, объединяющего в этой выставке свои рабочие, творческие и даже тусовочные аспекты», — отмечает куратор выставки.
Само название «Трансгрессивный синдром», связанное с переходом и отсылающее к фильму Киры Муратовой, — это выдуманное словосочетание, намекающее на несуществующее психическое расстройство. Художник заявляет: «В наше время мы все вольно или невольно трансгрессируем и живем в перманентном ужасе. В этом главная точка. Но помогает образ из прошлого и одновременно будущего — образ яркий, но к сожалению уже несбыточный».
Художник, музыкант — о выставке «Трансгрессивный синдром»:
Что такое смерть? Или пробуждение по утрам. Это тоже своего рода смерть. Или даже принт жизни. Напечатанный на хлопке твоих переживаний или слез. Не очень понятно, как подниматься. Как идти в сторону или читать книжку. Но одно становится понятно. Когда ты пропускаешь это через себя, ты точно видишь крик Гюнтера Юккерта.
Работая в утилитарной среде, где все выверено до миллиметра, ты сразу ценишь идею соединения вещи и жижи, рыбки и масла. Во многом об этом выставка-соеднинение, выставка-взаимодополнение, выставка — трансгрессивный сидром. Как крик, стон, плач и скрежет.
Во время вернисажа 20 апреля планируется перформативное создание новой работы, которая станет предметом торгов благотворительного аукциона в этот же вечер. В параллельной программе выставки — перформанс «Черный Ильич» художественно-музыкально-театрального ансамбля «Тройничок» (Анна Спиртная, Лена Блиновская и Данил Вачегин), который пройдет 22 апреля, а также лекция психоаналитика Татьяны Баублей, запланированная на 1 мая. На закрытии выставки «Трансгрессивный синдром» 4 мая пройдет концерт-перформанс Альфа Крокса с секретными гостями.
Выставка «Трансгрессивный синдром» пройдет с 20 апреля по 4 мая в художественном кабинете «Прорубь» на Невском проспекте, 119. Время работы: пятница-воскресенье, с 17:00 до 22:00.
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