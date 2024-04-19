Для создания работ художник использует обложки альбомов или фотографии знаковых для него музыкантов-визионеров. Оригинальное изображение деконструируется при помощи диджитал инструментов и печатается на холсте. Затем оно снова трансформируется, когда художник различными, зачастую не предназначенными для этого предметами наносит на поверхность акрил. В получившуюся работу вбиваются гвозди, которые с одной стороны ограничивают изобразительное поле, существующее по отличным от «реального мира» законам, а с другой — позволяют выразительности распространиться за пределы двухмерной плоскости.

«Гвоздь несет и символическую нагрузку - операция забивания это одновременно присваивание, единение с образом на холсте и его, равно как и автора, умерщвление. Кроме того, сам процесс, его ритм и ремесленно-физический характер отражают черты фигуры художника — Ивана Крокса, художника непрофессионального, объединяющего в этой выставке свои рабочие, творческие и даже тусовочные аспекты», — отмечает куратор выставки.