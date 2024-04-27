«Фотография как искусство воплощает в себе множество форм и измерений, характеризующих наше понимание красоты. Современная фотография позволяет нам увидеть природу в самых разнообразных проявлениях — от пышных лесов, величественных гор и безмолвных озер до узора кристалла снежинки. Пейзажная фотография открывает глаза на чудеса, которые окружают нас, и заставляет задуматься об удивительной красоте естественного мира», — отмечают кураторы проекта.

Выставка «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» открыта с 26 апреля по 30 июня 2024 года в «Росфото» на Большой Морской, 35.

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