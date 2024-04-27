Проект призван продемонстрировать преемственность в жанре классического пейзажа, а также показать взаимосвязь традиционных техник и новаторских экспериментов в традициях печатной графики и жанровой фотографии. Отобранные для выставки работы объединяет так называемое явление Gelassenheit, что в переводе с немецкого означает «безмятежность».
Выставка «Вечная классика» представляет более 150 пейзажных кадров от 20 фотографов со всего мира. Пионер фотогравюры американец Питер Миллер показал горные пейзажи Японии, классик Фрэнк Дитури спел оду минималистичной бытийности, а Эверетт Кеннеди Браун перенес в древнюю культуру сельской Японии благодаря «мокрой» фотографии или технике коллодионного процесса (ее использовали еще в 1850-х годах!). На экспозиции также представлены звезды азиатской фотографии Хан Сан Пиль и Хироаки Изуми. В числе других авторов Марио Видор, Анн-Мари Данненберг, Александр Дымников, Дженнифер Друкер, Сигэру Есида, Энзо Криспино, Станислав Макаров, Марико Мацумото, Сью Пак, Кодзи Сасаки, Мотоко Сато, Лоренцо Уччелини, Атсуши Фудзивара, Хироши Харада, Ли Се Хон, Чо Ин Чжын и Стефано Чиол.
«Фотография как искусство воплощает в себе множество форм и измерений, характеризующих наше понимание красоты. Современная фотография позволяет нам увидеть природу в самых разнообразных проявлениях — от пышных лесов, величественных гор и безмолвных озер до узора кристалла снежинки. Пейзажная фотография открывает глаза на чудеса, которые окружают нас, и заставляет задуматься об удивительной красоте естественного мира», — отмечают кураторы проекта.
Выставка «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» открыта с 26 апреля по 30 июня 2024 года в «Росфото» на Большой Морской, 35.
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