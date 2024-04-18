Выставка «Молодость Петербурга», которая открывается сегодня — 18 апреля, традиционно покажет живопись, скульптуру, графику, фотографию и декоративно-прикладное искусство. Это коллективная выставка без темы, все выставочные работы отбираются комиссией Союза художников. Свои работы разных лет представят выпускница петербургской Академии художеств Мария Траутвейн, а текстильные эксперименты покажут студенты кафедры «Дизайн костюма» Академии Штиглица: Амалия Алмаева, Мария Михайлова, Ксения Кацуба, Виктория Клочан, Акулина Тесёлкина, Александра Каппель, Алина Гурская. А также многие другие — в разные годы число молодых авторов могло достигать 300 человек.

В рамках экспозиции Союз художников организовал параллельную программу, которая пройдет 21 апреля в Малом и Большом залах. Цикл стартует с баттла «Художники против дизайнеров, дизайнеры против художников» на создание монументального живописного панно между студентами Академии художеств и учащимися Христианской гуманитарной академии имени Федора Достоевского. Кроме того, будут проводится практические жанровые мастер-классы от членов Союза художников — Иван Тупейко научит разговаривать с пейзажем на «ты», а Ольга Кабаева продемонстрирует основы работы с акварелью.

Коллективная выставка «Молодость Петербурга» открыта с 18 по 28 апреля в Петербургском союзе художников на Большой Морской, 38.

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