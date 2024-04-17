Петров-Водкин, Коровин, Ларионов, Рерих и Айвазовский уйдут с молотка на аукционе «Первые имена»

Среди топовых лотов аукциона — академическая живопись разных лет от марины Ивана Айвазовского до передвижников Ивана Шишкина, Алексея Саврасова и Владимира Маковского. Так, певец крымских морских пейзажей представлен работой «Парусник в море» 1871 года — картина штормовой глади по композиционному и живописно-пластическому решению напоминает другие произведения плодовитого художника, состоящие в музейных коллекциях России и Армении. Стартовая цена лота 5 миллионов рублей. К тому же времени относятся две работы Алексея Саврасова в традиционном для художника жанре пейзажа. «Домик на берегу реки» и «Речной пейзаж». Обе картины относят к позднему периоду творчества передвижника, предположительно они были частью триптиха вместе с «Пейзажем с соснами». Полотна выставлены по стартовой цене 3 миллиона рублей каждое.