18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Петров-Водкин, Коровин, Ларионов, Рерих и Айвазовский уйдут с молотка на аукционе «Первые имена»

Эксперты аукционного дома отобрали 90 уникальных произведений самых известных художников для «Второго Аукциона Шедевров русского искусства из частных собраний». Среди работ представлены произведения всех знаковых периодов развития отечественной истории искусств: академическая живопись и графика, авангард, соцреализм и нонкомформизм.

Иван Айвазовский, «Парусник в море», 1871 год
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Иван Айвазовский, «Парусник в море», 1871 год

Иван Шишкин, «Горелый лес», 1877 год.
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Иван Шишкин, «Горелый лес», 1877 год.

Алексей Саврасов, «Речной пейзаж», 1880-1890-е года
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Алексей Саврасов, «Речной пейзаж», 1880-1890-е года

Алексей Саврасов, «Домик на берегу реки», 1880-1890-е года
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Алексей Саврасов, «Домик на берегу реки», 1880-1890-е года

Владимир Маковский, «Портрет Уварова Стефана Никитича», 1917 года
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Владимир Маковский, «Портрет Уварова Стефана Никитича», 1917 года

Среди топовых лотов аукциона — академическая живопись разных лет от марины Ивана Айвазовского до передвижников Ивана Шишкина, Алексея Саврасова и Владимира Маковского. Так, певец крымских морских пейзажей представлен работой «Парусник в море» 1871 года — картина штормовой глади по композиционному и живописно-пластическому решению напоминает другие произведения плодовитого художника, состоящие в музейных коллекциях России и Армении. Стартовая цена лота 5 миллионов рублей. К тому же времени относятся две работы Алексея Саврасова в традиционном для художника жанре пейзажа. «Домик на берегу реки» и «Речной пейзаж». Обе картины относят к позднему периоду творчества передвижника, предположительно они были частью триптиха вместе с «Пейзажем с соснами». Полотна выставлены по стартовой цене 3 миллиона рублей каждое. 

Николай Рерих, «Богатырь», 1895 года
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Николай Рерих, «Богатырь», 1895 года

Николай Рерих, «Богатырь», 1895 года
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Николай Рерих, «Богатырь», 1895 года

Константин Коровин, «Ноктюрн», 1922 год
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Константин Коровин, «Ноктюрн», 1922 год

Филипп Малявин, «Улыбающаяся баба», 1920-е года
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Филипп Малявин, «Улыбающаяся баба», 1920-е года

Александр Бенуа, «Эскиз декораций к I акту балета "Жизель" Адольфа Адана», 1926 год
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Александр Бенуа, «Эскиз декораций к I акту балета "Жизель" Адольфа Адана», 1926 год

Александр Бенуа, «Раскидистое дерево. Кассис», 1932 год
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Александр Бенуа, «Раскидистое дерево. Кассис», 1932 год

Константин Коровин, Два рисунка театральных костюмов для постановки оперы «Снегурочка» и оперы «Князь Игорь», 1928 год
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Константин Коровин, Два рисунка театральных костюмов для постановки оперы «Снегурочка» и оперы «Князь Игорь», 1928 год

Тематически аукцион разделен на несколько периодов — феномен объединения «Мир искусства» представлен в каталоге произведениями Константина Коровина, Александра Бенуа и других знаковых художников. Среди них стоит обратить внимание на портрет «Улыбающейся бабы» кисти Филиппа Малявина — экспрессионистические и яркие узнаваемые образы «русских амазонок» популяризовали его живопись среди современников. Стартовая цена картины — 3 миллиона рублей. К русскому импрессионизму относится портрет Константина Коровина «Ноктюрн», написанный традиционной для автора техникой вибрирующего мазка. Мистический женский образ, запечатленный на фоне сумерек в окне, повторяется в произведениях мастера тех же лет. Стартовая цена — 10 миллионов рублей.

Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com
Аукционный дом "Первые имена" / ru.bidspirit.com

Самым малочисленная группа из представленных — ранние авангардисты: Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и Кузьма Петров-Водкин. Последний из них,  покажет городской пейзаж «Москва. Вид на храм Христа Спасителя от Кремля». Стартовая цена шедевра — 10 миллионов рублей.

Торги аукциона «Первые имена» пройдут 23 апреля.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: