Петров-Водкин, Коровин, Ларионов, Рерих и Айвазовский уйдут с молотка на аукционе «Первые имена»

Эксперты аукционного дома отобрали 90 уникальных произведений самых известных художников для «Второго Аукциона Шедевров русского искусства из частных собраний». Среди работ представлены произведения всех знаковых периодов развития отечественной истории искусств: академическая живопись и графика, авангард, соцреализм и нонкомформизм.
Среди топовых лотов аукциона — академическая живопись разных лет от марины Ивана Айвазовского до передвижников Ивана Шишкина, Алексея Саврасова и Владимира Маковского. Так, певец крымских морских пейзажей представлен работой «Парусник в море» 1871 года — картина штормовой глади по композиционному и живописно-пластическому решению напоминает другие произведения плодовитого художника, состоящие в музейных коллекциях России и Армении. Стартовая цена лота 5 миллионов рублей. К тому же времени относятся две работы Алексея Саврасова в традиционном для художника жанре пейзажа. «Домик на берегу реки» и «Речной пейзаж». Обе картины относят к позднему периоду творчества передвижника, предположительно они были частью триптиха вместе с «Пейзажем с соснами». Полотна выставлены по стартовой цене 3 миллиона рублей каждое.
Николай Рерих, «Богатырь», 1895 года
Николай Рерих, «Богатырь», 1895 года
Константин Коровин, «Ноктюрн», 1922 год
Филипп Малявин, «Улыбающаяся баба», 1920-е года
Александр Бенуа, «Эскиз декораций к I акту балета "Жизель" Адольфа Адана», 1926 год
Александр Бенуа, «Раскидистое дерево. Кассис», 1932 год
Константин Коровин, Два рисунка театральных костюмов для постановки оперы «Снегурочка» и оперы «Князь Игорь», 1928 год
Тематически аукцион разделен на несколько периодов — феномен объединения «Мир искусства» представлен в каталоге произведениями Константина Коровина, Александра Бенуа и других знаковых художников. Среди них стоит обратить внимание на портрет «Улыбающейся бабы» кисти Филиппа Малявина — экспрессионистические и яркие узнаваемые образы «русских амазонок» популяризовали его живопись среди современников. Стартовая цена картины — 3 миллиона рублей. К русскому импрессионизму относится портрет Константина Коровина «Ноктюрн», написанный традиционной для автора техникой вибрирующего мазка. Мистический женский образ, запечатленный на фоне сумерек в окне, повторяется в произведениях мастера тех же лет. Стартовая цена — 10 миллионов рублей.
Самым малочисленная группа из представленных — ранние авангардисты: Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и Кузьма Петров-Водкин. Последний из них, покажет городской пейзаж «Москва. Вид на храм Христа Спасителя от Кремля». Стартовая цена шедевра — 10 миллионов рублей.
Торги аукциона «Первые имена» пройдут 23 апреля.
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