Иван Чечот проведет цикл лекций о романтизме на «Левашовском хлебозаводе»

Цикл лекций Ивана Чечота — историка искусств и автора многих популярных научных изысканий, в том числе многостраничного сборника «От Бекмана до Брекера: статьи и фрагменты», открывается 19 апреля на «Левашовском Хлебозаводе». На встрече пойдет речь о основных взаимосвязях романтизма с течениями авангарда: экспрессионизмом, утопизмом, примитивизмом и иррационализмом.

17 мая лектор расскажет о главных именах консервативного искусства: Франце Радзивилле, Вернере Пайнере, Гансе Адольфе Бюлере, Дмитрие Жилинском, Вернере Тюбке — на лекции «Романтизм и консервативное искусство первой и второй половины XX века».