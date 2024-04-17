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Искусство

Иван Чечот проведет цикл лекций о романтизме на «Левашовском хлебозаводе»

Авторская программа охватит два века развития искусства — от бунтарского и одухотворенного романтизма, экспериментального передового авангарда до хаотической постмодернистской чувствительности. Искусствовед расскажет как обнаруживает себя романтическое, будучи актуальной формой и для авангарда, и для консерватизма.

Иван Чечот на вернисаже выставки «Песочница и облака» в «Третьем месте»
Дмитрий Егоров

Иван Чечот на вернисаже выставки «Песочница и облака» в «Третьем месте»

Цикл лекций Ивана Чечота — историка искусств и автора многих популярных научных изысканий, в том числе многостраничного сборника «От Бекмана до Брекера: статьи и фрагменты», открывается 19 апреля на «Левашовском Хлебозаводе». На встрече пойдет речь о основных взаимосвязях романтизма с течениями авангарда: экспрессионизмом, утопизмом, примитивизмом и иррационализмом.

17 мая лектор расскажет о главных именах консервативного искусства: Франце Радзивилле, Вернере Пайнере, Гансе Адольфе Бюлере, Дмитрие Жилинском, Вернере Тюбке — на лекции «Романтизм и консервативное искусство первой и второй половины XX века».

Masters / masters-project.ru

О квази-романтических веяниях в творчестве Герхарда Рихтера, Георга Базелица, Ансельма Кифера пойдет речь на лекции «Неактуальность романтизма во второй половине XX века» 24 мая.

Об изменении в арт-среде, торжестве постмодерна и внезапной актуальности романтизма на фоне популярности экологического, феминистского, пост-гуманистического и активистского культурных трендов пойдет речь 31 мая.

Завершит цикл лекция о романтизме в контексте пространственно-ориентированного искусства — встреча «Архитектура, дизайн и романтизм» пройдет 7 июня.

Авторский цикл лекций Ивана Чечота «Проблемы романтизма и XX век: авангард, консерватизм, постмодернизм» пройдет с 19 по 7 июня на «Левашовском Хлебозаводе» на Барочной улице, 4А.

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