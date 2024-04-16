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Искусство

В «Царскосельской коллекции» открывается выставка московского художника Игоря Камянова «Четыре реки. Работы на бумаге»

Проект посвящен образам Реки и Моста — мотивам, к которым обращается автор на протяжении уже двух десятилетий.

«Два моста», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

«Два моста», 2023 год

«Два моста», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

«Два моста», 2023 год

«Март», 2008 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

«Март», 2008 год

За почти 35-летнюю творческую карьеру московский художник Игорь Камянов экспонировался на масштабных проектах в России, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, а также путешествовал по берегу Ла-Манша во французской провинции Бретань по приглашению Министерства туризма Франции. Так, по итогам путешествия в издательстве Ouest-France вышла книга «Бретань глазами русских художников», и прошла серия выставок во Франции и в Москве. Обладая богатой насмотренностью и широким диапазоном географических открытий автор, тем не менее, возвращается к знакомой северной тематике.

На 28 работах, выполненных в разные периоды техникой многослойной графики, изображены традиционные виды Петербурга. Классическая холодная палитра соединена в работах со смелыми импрессионистическими меловыми формами, которые на глазах исчезают как мимолетные воспоминания.

«Фонтанка», 2019 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

«Фонтанка», 2019 год

«Рыбак», 2020 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

«Рыбак», 2020 год

«На мосту», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

«На мосту», 2023 год

«За всю жизнь я видел и рисовал множество рек. На этой выставке — изображения четырёх из них, самых любимых. Что это за реки — по-моему, узнать можно», — отмечает автор.

Персональная выставка Игоря Камянова «Четыре реки. Работы на бумаге» открыта с 25 апреля по 12 мая 2024 года в «Царскосельской коллекции» в городе Пушкин, на Магазейная улице, 40.

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