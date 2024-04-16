За почти 35-летнюю творческую карьеру московский художник Игорь Камянов экспонировался на масштабных проектах в России, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, а также путешествовал по берегу Ла-Манша во французской провинции Бретань по приглашению Министерства туризма Франции. Так, по итогам путешествия в издательстве Ouest-France вышла книга «Бретань глазами русских художников», и прошла серия выставок во Франции и в Москве. Обладая богатой насмотренностью и широким диапазоном географических открытий автор, тем не менее, возвращается к знакомой северной тематике.

На 28 работах, выполненных в разные периоды техникой многослойной графики, изображены традиционные виды Петербурга. Классическая холодная палитра соединена в работах со смелыми импрессионистическими меловыми формами, которые на глазах исчезают как мимолетные воспоминания.