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Искусство

Центр Книги и Графики покажет «21» художницы Веры Миловановой и ее учеников

Новый арт-проект петербургской художницы призван раскрыть личность через визуальное творчество, сублимировать внутреннюю экспрессию посредством живописи.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Центр Книги и Графики
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Центр Книги и Графики
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Центр Книги и Графики
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Центр Книги и Графики

Выставка «21» мастерской учеников художницы покажет традиционную масляную живопись с сентиментальным сюжетом — полотна современных художников представят бытийный срез жизни Петербурга в XXI веке. Здесь и знакомые трамваи в лучах golden hour, и психологические портреты, и групповые экспрессионистические снимки.

«Двадцать один – это возраст совершеннолетия, переход к осознанности от хаотичного творчества, грань наступления зрелости, готовность к созданию новых смыслов во взаимодействии с миром. Двадцать один — это век современности, эпоха индивидуализма и способностей, безграничных возможностей и потребности делиться сотворенной — или воспринятой — реальностью», — отмечают кураторы проекта.

Групповая выставка «21» открыта с 17 по 28 апреля в Центре Книги и Графики на Литейном проспекте, 55.

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