В Эрмитаже проходит выставка одной картины «Пейзаж с купальщицами»

Картина «Пейзаж с купальщицами» предположительно написана в эпоху Золотого века Нидерландов учениками живописной школы Корнелиса ван Пуленбурга, который привнес в голландское искусство XVII века античные мотивы. Пейзаж музей получил в дар от коллекционера и мецената Михаила Карисалова.
Школа Корнелиса ван Пуленбурга, «Пейзаж с купальщицами»
Вдохновляясь идиллическими пейзажами романиста Пауля Бриля и барочного мастера Адама Эльсхаймера ван Пуленбург формирует оригинальный стиль, который сегодня именуется «аркадскими пейзажами» — героями композиций чаще становились античные герои или библейские персонажи, которые изображены в римских окрестностях. Композиционно и стилистически «Пейзаж с купальщицами» относят к оригинальному произведению школы художника.
Полотно встречается в музейной описи еще в 1886 году и в XIX – начале ХХ века экспонировалось в залах Эрмитажа. Однако, в 1931 году пейзаж был изъят из музея в «Антиквариат» для последующей продажи с оценкой в 100 рублей. Теперь работа вернулась в собрание музея, а увидеть ее в рамках камерной выставки можно в фойе Эрмитажного театра до 22 апреля.
Выставка «Пейзаж с купальщицами» открыта с 13 по 22 апреля 2024 года в Фойе Эрмитажного театра на Дворцовой набережной, 34.
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