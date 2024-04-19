«В результате декодирования и реконструкции найденных объектов выстраивается разветвленная картина обычаев, ритуалов и верований мифического народа, которая при помощи овеществления в материале из пространства воображения становится легитимной частью мира реального», — отмечают организаторы проекта.

Персональная выставка Артема Брюхова «Fantastic archaeology» открыта 19 апреля по 3 мая в Здании Екатерининского Собрания на набережной канала Грибоедова, 88-90.

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