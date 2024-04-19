Уфимский неохиппи-художик Артем Брюхов основал в Петербурге комьюнити молодых авторов SWO, показывал свои работы на масштабных выставках по всей России, а также делал must have всех инфлюенсеров – монструозные кружки и хоррор-вазы из коллекции керамики «Glorious Monster» для концепт-стора IRNBY совместно с благотворительным фондом «Антон тут рядом».
На выставке «Fantastic archaeology», которая открылась в исторических интерьерах Екатерининского собрания, художник показывает работы в различных техниках — от керамических ассамбляжей до фантасмагоричных скульптур разных лет. К искусству Артем обратился не сразу — художественные практики смогли вытянуть молодого автора из незабытия апатии и показать практический путь в сублимации травмы. Сам автор сравнивает свои керамические и многоуровневые ассамбляжи с артефактами древней высокоразвитой цивилизации, а себя причисляет к «художникам-исследователям», которые воссоздают уклад жизни вымышленного народа.
«В результате декодирования и реконструкции найденных объектов выстраивается разветвленная картина обычаев, ритуалов и верований мифического народа, которая при помощи овеществления в материале из пространства воображения становится легитимной частью мира реального», — отмечают организаторы проекта.
Персональная выставка Артема Брюхова «Fantastic archaeology» открыта 19 апреля по 3 мая в Здании Екатерининского Собрания на набережной канала Грибоедова, 88-90.
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