«Стилистическое разнообразие, разделение по городам, школам и поколениям — условности, которые будут преодолены в рамках представленной коллекции. Основной акцент сделан на двадцатилетний период и частные истории произведений, в которых вопреки установленным запретам и цензуре сформировались и состоялись наиболее значимые имена послевоенного советского искусства», — отмечают кураторы выставки.

Групповая выставка «1966-1988: Ленинград-Москва» открыта с 19 апреля по 9 июня в DIDI Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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