Будучи в тени, закрытые от любопытных глаз властей, ранние неофициальные художники выставлялись на квартирниках — в 1960-ые года феномен неформальных нецензурированных выставок был еще в новинку, но в 1970-е и 1980-е годы подобные экспозиции стали очевидными «точками притяжения» городской интеллигенции. Тогда такие квартирные выставки считались местом силы неофициального искусства.
Евгений Михнов-Войтенко, «Композиция», 1960 год
Выставка «1966-1988: Ленинград-Москва» представит неочевидные живописные и графические работы 1960-1980-х годов Леонида Борисова, Игоря Вулоха, Евгения Михнова-Войтенко, Тимура Новикова, Леонида Пурыгина, Василия Ситникова, Владимира Стерлигова, Олега Целкова и Михаила Шварцмана. Ленинградская и московская школы неофициального искусства контрастны в стилистике и концептуальной линии. В первом случае мифологема, буйство формы и красок с оглядкой на первую волну авангарда, во втором — возвращение к знакомой для русского человека литературе, текстуальной идее.
Олег Целков, «Портрет с кошкой», 1976 год
Несмотря на то, что на выставке, которая откроется в камерной галерее на Васильевском острове, не покажут линейно выверенную картину Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна и Эрика Булатова, тем не менее проект покажет многослойную живопись, «сияющую изнутри» на каноничных «мордах» — сфумато Олега Целкова, а также отклики северного Возрождения в работах Леонида Пуригина. Вместе с его иконописными полиптихами и фантазийными мирами отправляемся в фантастический мир за пределами союзной цензуры.
Татьяна Глебова, «Небесные силы», 1976 год
«Стилистическое разнообразие, разделение по городам, школам и поколениям — условности, которые будут преодолены в рамках представленной коллекции. Основной акцент сделан на двадцатилетний период и частные истории произведений, в которых вопреки установленным запретам и цензуре сформировались и состоялись наиболее значимые имена послевоенного советского искусства», — отмечают кураторы выставки.
Групповая выставка «1966-1988: Ленинград-Москва» открыта с 19 апреля по 9 июня в DIDI Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.
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