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Искусство

Московский Мультимедиа Арт Музей открывается после ремонта большой выставкой Эрика Булатова

Работы в здании на Остоженке, 16 заняли полтора года. За то время, пока музей был закрыт, специалисты заменили практически все инженерные системы и систему вентиляции, от которой зависит климат-контроль, а также фундамент и крышу — летом на ней будут проводиться мероприятия.

mgfoto / Shutterstock.com

Первая выставка Мультимедиа Арт Музея после открытия сразу претендует на звание блокбастера — проект «Живу дальше. Лаборатория художника» к 90-летию классика российского и мирового современного искусства Эрика Булатова. В экспозицию, которая будет открыта с 13 апреля по 15 июля, вошли более 100 работ художника: семь картин и рисунки. Как отмечают кураторы выставки Ольга Свиблова, Анна Зайцева и Мария Лаврова, в таком объеме рисунки Эрика Булатова будут показаны впервые: «Они дают возможность увидеть, как зарождается и развивается художественный замысел автора, а иногда работы «мучают» Эрика Булатова десятилетиями, пока, наконец, не находится одно-единственное решение, получающее свое воплощение на холсте. Подзаголовок названия выставки «Лаборатория художника» достаточно точно выражает ее замысел».

Эрик Булатов. Эскиз к картине «Стой — иди» (вариант). 1974. Бумага, цветной карандаш Собрание Дениса Химиляйне
Пресс-служба МАММ

Эрик Булатов. Эскиз к картине «Стой — иди» (вариант). 1974. Бумага, цветной карандаш Собрание Дениса Химиляйне

Эрик Булатов. Горизонт (вариант картины 1971—1972 годов). 1982. Бумага, цветной карандаш, гуашь Собрание Владимира Антоничука.
Пресс-служба МАММ

Эрик Булатов. Горизонт (вариант картины 1971—1972 годов). 1982. Бумага, цветной карандаш, гуашь Собрание Владимира Антоничука.

Эрик Булатов. Живу дальше. 1998. Бумага, цветной карандаш. Собрание автора
Пресс-служба МАММ

Эрик Булатов. Живу дальше. 1998. Бумага, цветной карандаш. Собрание автора

Ольга Свиблова, Анна Зайцева и Мария Лаврова

Кураторы выставки «Живу дальше. Лаборатория художника»:

В фокусе нашего внимания оказались прежде всего рисунки, в которых Эрик Булатов работает со словом. В начале ХХ века русский авангард начинает использовать слово как сюжет художественного произведения. Александр Родченко, Эль Лисицкий, Густав Клуцис и др. работают в первую очередь с большевистскими слоганами. Эти слоганы не предполагали проблематизации, нескольких прочтений, они должны были воздействовать на зрителя с огромной суггестивной силой. В стране, где произошла Октябрьская революция, где более половины населения было неграмотным или малограмотным, лозунги новой советской власти должны были легко считываться и с директивной ясностью воздействовать на сознание людей. Шрифты и перспективные решения русского авангарда решали эти задачи. Их работы обладали абсолютной visual power. Позже приемы русского авангарда стали использоваться в советских плакатах, а также повлияли и влияют до сих пор на мировой графический дизайн.

В современном искусстве текст становится важнейшей частью произведения у московских концептуалистов Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова и др. Эрик Булатов, которого с кругом московских концептуалистов несколько десятилетий связывала тесная дружба, работает со словом принципиально по-другому.

Эрик Булатов. Тучи растут. 2003. Бумага, цветной карандаш. Собрание автора
Пресс-служба МАММ

Эрик Булатов. Тучи растут. 2003. Бумага, цветной карандаш. Собрание автора

Эрик Булатов. Свобода есть свобода. 1997—1998. Бумага, цветной карандаш. Собрание Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»
Пресс-служба МАММ

Эрик Булатов. Свобода есть свобода. 1997—1998. Бумага, цветной карандаш. Собрание Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»

Всего, включая проект «Живу дальше. Лаборатория художника», в день открытия Мультимедиа Арт Музея для посетителей будут доступны восемь выставок. В их числе:

«Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды» приуроченная к пятилетию фонда, основанного в 2018 году Еленой и Михаилом Карисаловыми. В
Пресс-служба МАММ

«Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды» приуроченная к пятилетию фонда, основанного в 2018 году Еленой и Михаилом Карисаловыми. В экспозицию вошли снимки фэшн-фотографов Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Эрвина Блюменфельда, Ричарда Аведона, Херба Ритца, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Майлза Олдриджа, Ника Найта, Лиллиан Бассман, Сары Мун и других.

На фото: Сара Мун. Света. Съемка для Хуссейна Чалаяна. 2000. Собрание Фонда Still Art

«Модницы XIX — начала ХХ века. Из коллекции МАММ» рассказывает об эволюции российской моды. В экспозиции представлены более 80 работ, в том числе
Пресс-служба МАММ

«Модницы XIX — начала ХХ века. Из коллекции МАММ» рассказывает об эволюции российской моды. В экспозиции представлены более 80 работ, в том числе фотографии Карла Бергамаско, Елены Мрозовской, Петра Веденисова и других.

На фото: Петр Веденисов. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева. Ялта, Таврическая губерния. 1910. Цифровой отпечаток с автохрома. Собрание МАММ

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии-2024» в МАММ пройдет выставка молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири «Атлас
Пресс-служба МАММ

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии-2024» в МАММ пройдет выставка молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири «Атлас нового мира» — визуальное исследование на стыке искусства и науки, посвященное проблеме глобального изменения климата.

На фото: Эдоардо Делилле, Джулия Пьермартири. Мозамбик. Остров Иньяка. 2022. Предоставлено авторами

«Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» исследует феномен спорта сквозь призму фотографии. Экспозиция, включающая произведения классиков
Пресс-служба МАММ

«Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» исследует феномен спорта сквозь призму фотографии. Экспозиция, включающая произведения классиков советской и российской фотографии — Александра Родченко, Макса Пенсона, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Льва Бородулина, Александра Абазы, Дмитрия Донского, Сергея Гунеева, а также современных спортивных фотографов, рассказывает об эволюции жанра, позволяет проследить смену стилей и эстетических парадигм, демонстрирует современные тенденции, связанные с развитием новых технологий. 

На фото: Сергей Гунеев. Бег с препятствиями. Москва. 1980. Цветной отпечаток. Собрание МАММ

Выставка «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» отдает дань фотографу, ушедшему из жизни в 2023 году. А также она — «дань уважения и выражение
Пресс-служба МАММ

Выставка «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» отдает дань фотографу, ушедшему из жизни в 2023 году. А также она — «дань уважения и выражение признательности всем коллекционерам, которые своими дарами развивают фонды самых различных музеев: художественных, исторических, краеведческих».

На фото: Александр Родченко. Владимир Маяковский. 1924. Серебряно- желатиновый отпечаток. Собрание МАММ

В МАММ будет показана также инсталляция Алексея Каллимы «Теорема дождя», впервые представленная в 2009 году в Российском павильоне на 53-й
Пресс-служба МАММ

В МАММ будет показана также инсталляция Алексея Каллимы «Теорема дождя», впервые представленная в 2009 году в Российском павильоне на 53-й Венецианской биеннале. Она футболу — единственному виду спорта, способному собрать на стадионах десятки тысяч болельщиков и объединить миллионы зрителей во время трансляций футбольных матчей.

Еще одна выставка на тему футбола — персональная Константина Батынкова и Сергея Шеховцова: свои работы они сделали специально для МАММ. В новой серии
Пресс-служба МАММ

Еще одна выставка на тему футбола — персональная Константина Батынкова и Сергея Шеховцова: свои работы они сделали специально для МАММ. В новой серии живописи Константин Батынков соединяет наследие русского авангарда — прежде всего, Александра Лабаса — с эстетикой черно-белой телевизионной картинки, запомнившейся ему еще в детстве как то, что собирает вокруг себя людей, близких и не очень. 

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