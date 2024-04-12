Московский Мультимедиа Арт Музей открывается после ремонта большой выставкой Эрика Булатова

Работы в здании на Остоженке, 16 заняли полтора года. За то время, пока музей был закрыт, специалисты заменили практически все инженерные системы и систему вентиляции, от которой зависит климат-контроль, а также фундамент и крышу — летом на ней будут проводиться мероприятия.
Первая выставка Мультимедиа Арт Музея после открытия сразу претендует на звание блокбастера — проект «Живу дальше. Лаборатория художника» к 90-летию классика российского и мирового современного искусства Эрика Булатова. В экспозицию, которая будет открыта с 13 апреля по 15 июля, вошли более 100 работ художника: семь картин и рисунки. Как отмечают кураторы выставки Ольга Свиблова, Анна Зайцева и Мария Лаврова, в таком объеме рисунки Эрика Булатова будут показаны впервые: «Они дают возможность увидеть, как зарождается и развивается художественный замысел автора, а иногда работы «мучают» Эрика Булатова десятилетиями, пока, наконец, не находится одно-единственное решение, получающее свое воплощение на холсте. Подзаголовок названия выставки «Лаборатория художника» достаточно точно выражает ее замысел».
Эрик Булатов. Эскиз к картине «Стой — иди» (вариант). 1974. Бумага, цветной карандаш Собрание Дениса Химиляйне
Эрик Булатов. Горизонт (вариант картины 1971—1972 годов). 1982. Бумага, цветной карандаш, гуашь Собрание Владимира Антоничука.
Эрик Булатов. Живу дальше. 1998. Бумага, цветной карандаш. Собрание автора
Кураторы выставки «Живу дальше. Лаборатория художника»:
В фокусе нашего внимания оказались прежде всего рисунки, в которых Эрик Булатов работает со словом. В начале ХХ века русский авангард начинает использовать слово как сюжет художественного произведения. Александр Родченко, Эль Лисицкий, Густав Клуцис и др. работают в первую очередь с большевистскими слоганами. Эти слоганы не предполагали проблематизации, нескольких прочтений, они должны были воздействовать на зрителя с огромной суггестивной силой. В стране, где произошла Октябрьская революция, где более половины населения было неграмотным или малограмотным, лозунги новой советской власти должны были легко считываться и с директивной ясностью воздействовать на сознание людей. Шрифты и перспективные решения русского авангарда решали эти задачи. Их работы обладали абсолютной visual power. Позже приемы русского авангарда стали использоваться в советских плакатах, а также повлияли и влияют до сих пор на мировой графический дизайн.
В современном искусстве текст становится важнейшей частью произведения у московских концептуалистов Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова и др. Эрик Булатов, которого с кругом московских концептуалистов несколько десятилетий связывала тесная дружба, работает со словом принципиально по-другому.
Всего, включая проект «Живу дальше. Лаборатория художника», в день открытия Мультимедиа Арт Музея для посетителей будут доступны восемь выставок. В их числе:
«Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды» приуроченная к пятилетию фонда, основанного в 2018 году Еленой и Михаилом Карисаловыми. В экспозицию вошли снимки фэшн-фотографов Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Эрвина Блюменфельда, Ричарда Аведона, Херба Ритца, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Майлза Олдриджа, Ника Найта, Лиллиан Бассман, Сары Мун и других.
На фото: Сара Мун. Света. Съемка для Хуссейна Чалаяна. 2000. Собрание Фонда Still Art
«Модницы XIX — начала ХХ века. Из коллекции МАММ» рассказывает об эволюции российской моды. В экспозиции представлены более 80 работ, в том числе фотографии Карла Бергамаско, Елены Мрозовской, Петра Веденисова и других.
На фото: Петр Веденисов. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева. Ялта, Таврическая губерния. 1910. Цифровой отпечаток с автохрома. Собрание МАММ
В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии-2024» в МАММ пройдет выставка молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири «Атлас нового мира» — визуальное исследование на стыке искусства и науки, посвященное проблеме глобального изменения климата.
На фото: Эдоардо Делилле, Джулия Пьермартири. Мозамбик. Остров Иньяка. 2022. Предоставлено авторами
«Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» исследует феномен спорта сквозь призму фотографии. Экспозиция, включающая произведения классиков советской и российской фотографии — Александра Родченко, Макса Пенсона, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Льва Бородулина, Александра Абазы, Дмитрия Донского, Сергея Гунеева, а также современных спортивных фотографов, рассказывает об эволюции жанра, позволяет проследить смену стилей и эстетических парадигм, демонстрирует современные тенденции, связанные с развитием новых технологий.
На фото: Сергей Гунеев. Бег с препятствиями. Москва. 1980. Цветной отпечаток. Собрание МАММ
Выставка «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» отдает дань фотографу, ушедшему из жизни в 2023 году. А также она — «дань уважения и выражение признательности всем коллекционерам, которые своими дарами развивают фонды самых различных музеев: художественных, исторических, краеведческих».
На фото: Александр Родченко. Владимир Маяковский. 1924. Серебряно- желатиновый отпечаток. Собрание МАММ
В МАММ будет показана также инсталляция Алексея Каллимы «Теорема дождя», впервые представленная в 2009 году в Российском павильоне на 53-й Венецианской биеннале. Она футболу — единственному виду спорта, способному собрать на стадионах десятки тысяч болельщиков и объединить миллионы зрителей во время трансляций футбольных матчей.
Еще одна выставка на тему футбола — персональная Константина Батынкова и Сергея Шеховцова: свои работы они сделали специально для МАММ. В новой серии живописи Константин Батынков соединяет наследие русского авангарда — прежде всего, Александра Лабаса — с эстетикой черно-белой телевизионной картинки, запомнившейся ему еще в детстве как то, что собирает вокруг себя людей, близких и не очень.
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