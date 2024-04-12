Московский Мультимедиа Арт Музей открывается после ремонта большой выставкой Эрика Булатова

Ольга Свиблова, Анна Зайцева и Мария Лаврова

Кураторы выставки «Живу дальше. Лаборатория художника»:

В фокусе нашего внимания оказались прежде всего рисунки, в которых Эрик Булатов работает со словом. В начале ХХ века русский авангард начинает использовать слово как сюжет художественного произведения. Александр Родченко, Эль Лисицкий, Густав Клуцис и др. работают в первую очередь с большевистскими слоганами. Эти слоганы не предполагали проблематизации, нескольких прочтений, они должны были воздействовать на зрителя с огромной суггестивной силой. В стране, где произошла Октябрьская революция, где более половины населения было неграмотным или малограмотным, лозунги новой советской власти должны были легко считываться и с директивной ясностью воздействовать на сознание людей. Шрифты и перспективные решения русского авангарда решали эти задачи. Их работы обладали абсолютной visual power. Позже приемы русского авангарда стали использоваться в советских плакатах, а также повлияли и влияют до сих пор на мировой графический дизайн.

В современном искусстве текст становится важнейшей частью произведения у московских концептуалистов Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова и др. Эрик Булатов, которого с кругом московских концептуалистов несколько десятилетий связывала тесная дружба, работает со словом принципиально по-другому.