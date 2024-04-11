На полотне 1965 года художник изобразил мужской Голийский монастырь, принадлежащий Ясской архиепископии Румынской православной церкви. В его архитектурный ансамбль входят крепостные стены и бастионы, в центре — храм в честь Вознесения Господня. По легендам, там бывал и Петр Первый во время русско-турецкой войны, когда еще не император, но все еще царь путешествовал по дунайским странам. В 1863 году Голийский монастырь был упразднён и постепенно начал приходить в упадок. Он был восстановлен только в 1992 году, уже после смерти художника.

