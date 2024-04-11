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Искусство

Эрмитаж получил в дар картину «Монастырь Голия в Яссах» художника Калина Алупи

Произведение известного румынского постимпрессиониста Калина Алупи, подаренное внуком автора Николя Петреску, пополнило коллекцию румынской живописи Эрмитажа. Картины живописца представлены в музеях по всему миру — в Национальной галерее в Бухаресте, музее во французском Довиле и в частных коллекциях.

Калин Алупи, «Монастырь Голия в Яссах», 1965 год
Государственный Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Калин Алупи, «Монастырь Голия в Яссах», 1965 год

На полотне 1965 года художник изобразил мужской Голийский монастырь, принадлежащий Ясской архиепископии Румынской православной церкви. В его архитектурный ансамбль входят крепостные стены и бастионы, в центре — храм в честь Вознесения Господня. По легендам, там бывал и Петр Первый во время русско-турецкой войны, когда еще не император, но все еще царь путешествовал по дунайским странам. В 1863 году Голийский монастырь был упразднён и постепенно начал приходить в упадок. Он был восстановлен только в 1992 году, уже после смерти художника.
 

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