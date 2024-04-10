Пустота как символ передового искусства появляется еще у первой волны русского авангарда, а далее преображается Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым в арт-скандал благодаря «Ноль-объекту» или по-просту прямоугольной дырке в стене. На первой согласованной выставке неофициальных художников 1982 года, прошедшей в ДК имени Кирова, провокационный дуэт художников объявил остальные экспонаты лишь декорацией «Ноль объекту».
Эта, неожиданная для всех современников, акция стала отправной точкой концепции проекта куратора Андрея Хлобыстина, который привез андерграунд из Петербурга в Суздаль. Выставка «Ленинградский андерграунд», которую можно посмотреть до 21 апреля в новом пространстве «Ларец» Творческого сообщества МИРА, показывает около 180 работ объединения «Новые художники» в различных медиумах — от неочевидных арт-объектов и видеоарта до традиционной живописи, скульптуры и фотографии. Как отмечает куратор, выставка сосредоточена скорее не на оригинальных произведениях Тимура Новикова, Бориса Кошелохова, Ивана Сотникова, Сергея Бугаева, Андрея Крисанова, Сергея Шутова, Георгия Гурьянова и Виктора Цоя, а «шлейф, подобный хвосту пролетевшей кометы».
«В ту эпоху искусство, сочетая свои традиционные и новейшие виды и жанры, потеряло субстанцию, и чтобы его демонстрировать мы обращаемся к принципам архивирования, намеченным историко-культурными музеями в 1920—1930-е годы, когда в экспозиции сочетаются художественные, антропологические объекты и документы, а музееведенье возвращается к своему истоку — к кунсткамере, как собранию чудес и диковин», — отмечает куратор Андрей Хлобыстин.
Выставка «Ленинградский ноль» открыта со 2 марта по 21 апреля в выставочной платформе «Ларец» в городе Суздаль, на Слободской улице, 45.
18+
Комментарии (0)