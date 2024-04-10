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Искусство

Едем в Суздаль! Арт-группа «Новые художники» привезла андеграунд на выставку «Ленинградский ноль»

Пустота как символ передового искусства появляется еще у первой волны русского авангарда, а далее преображается Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым в арт-скандал благодаря «Ноль-объекту» или по-просту прямоугольной дырке в стене. На первой согласованной выставке неофициальных художников 1982 года, прошедшей в ДК имени Кирова, провокационный дуэт художников объявил остальные экспонаты лишь декорацией «Ноль объекту».

Фото экспозиции
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мира центра

Фото экспозиции

Фото экспозиции
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мира центра

Фото экспозиции

Эта, неожиданная для всех современников, акция стала отправной точкой концепции проекта куратора Андрея Хлобыстина, который привез андерграунд из Петербурга в Суздаль. Выставка «Ленинградский андерграунд», которую можно посмотреть до 21 апреля в новом пространстве «Ларец» Творческого сообщества МИРА, показывает около 180 работ объединения «Новые художники» в различных медиумах — от неочевидных арт-объектов и видеоарта до традиционной живописи, скульптуры и фотографии. Как отмечает куратор, выставка сосредоточена скорее не на оригинальных произведениях Тимура Новикова, Бориса Кошелохова, Ивана Сотникова, Сергея Бугаева, Андрея Крисанова, Сергея Шутова, Георгия Гурьянова и Виктора Цоя, а «шлейф, подобный хвосту пролетевшей кометы».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мира центра
Георгий Гурьянов, «Маяковский», 1989 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мира центра

Георгий Гурьянов, «Маяковский», 1989 год

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мира центра

«В ту эпоху искусство, сочетая свои традиционные и новейшие виды и жанры, потеряло субстанцию, и чтобы его демонстрировать мы обращаемся к принципам архивирования, намеченным историко-культурными музеями в 1920—1930-е годы, когда в экспозиции сочетаются художественные, антропологические объекты и документы, а музееведенье возвращается к своему истоку — к кунсткамере, как собранию чудес и диковин», — отмечает куратор Андрей Хлобыстин.

Выставка «Ленинградский ноль» открыта со 2 марта по 21 апреля в выставочной платформе «Ларец» в городе Суздаль, на Слободской улице, 45.

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