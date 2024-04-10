«В ту эпоху искусство, сочетая свои традиционные и новейшие виды и жанры, потеряло субстанцию, и чтобы его демонстрировать мы обращаемся к принципам архивирования, намеченным историко-культурными музеями в 1920—1930-е годы, когда в экспозиции сочетаются художественные, антропологические объекты и документы, а музееведенье возвращается к своему истоку — к кунсткамере, как собранию чудес и диковин», — отмечает куратор Андрей Хлобыстин.

Выставка «Ленинградский ноль» открыта со 2 марта по 21 апреля в выставочной платформе «Ларец» в городе Суздаль, на Слободской улице, 45.

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