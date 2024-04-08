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Искусство

Личные вещи Шаляпина, его фотографии и портреты кисти Константина Коровина, Бориса Кустодиева и Михаила Нестерова покажут на выставке «Воспоминание о доме»

Проект, который открывается 25 апреля Инженерном доме Петропавловской крепости, расскажет о последнем петербургском адресе оперного артиста — Графтио, 2Б, где певец прожил семь лет вплоть до отъезда за границу в 1922 году.

Гримерка
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Гримерка

Столовая
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Столовая

Федор Шаляпин с дочерью Мариной
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Федор Шаляпин с дочерью Мариной

Федор Шаляпин
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Федор Шаляпин

Историческое здание Дома-музея Федора Шаляпина, построенное в начале XIX века по проекту архитектора Дмитрия Рябова, сейчас находится в реконструкции, реставрационные работы предполагают завершить к 2026 году. Пока Дом-музей закрыт, экспозиция мемориальных личных вещей певца, его письма, фотографии, а также афиши, программы, театральные костюмы и эскизы декораций к спектаклям путешествует по другим адресам.

«Это не только рассказ о петербургской жизни Шаляпина, но и взгляд из сегодняшнего дня на историю этого дома на Петроградской стороне, его необычную судьбу: от болотистого участка на петербургской окраине и строительства доходного дома до первого русского музея, посвященного великому певцу с мировым именем», — отмечают в Музее истории Петербурга.

Николай Харитонов, «Портрет Федора Шаляпина»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Николай Харитонов, «Портрет Федора Шаляпина»

Константин Коровин, «Красная площадь в Москве», 1910 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Константин Коровин, «Красная площадь в Москве», 1910 год

Борис Кустодиев, «Портрет Марии Шаляпиной», 1919 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории Петербурга

Борис Кустодиев, «Портрет Марии Шаляпиной», 1919 год

Временная экспозиция «Шаляпин. Воспоминание о доме» позволит погрузится в атмосферу авангардных годов — на выставке покажут архивные документы из фондов Театрального музея, фотографии и портреты маэстро кисти современников. Среди экспонатов музея живопись Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Василия Шухаева, Михаила Нестерова, а также подарки певцу от Максима Горького, Марии Савиной, Жана Кокто. Кроме того, в Музее истории Петербурга представят инсталляции на основе фрагментов интерьеров дома на Петроградской стороне. Концептуально завершит экспозицию аудиоспектакль, повествующий об одном дне из жизни Федора Шаляпина и его окружения. Действующими лицами аудиоспектакля стали сам Федор Иванович, его вторая жена Мария Петцольд, секретарь Исай Дворищин, благодаря которому сохранилась обстановка квартиры Шаляпина на улице Графтио, и художник, друг певца Константин Коровин.

Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме» пройдет с 26 апреля по январь 2026 года в Музее истории Петербурга в Петропавловской крепости, 3.

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