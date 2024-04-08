Историческое здание Дома-музея Федора Шаляпина, построенное в начале XIX века по проекту архитектора Дмитрия Рябова, сейчас находится в реконструкции, реставрационные работы предполагают завершить к 2026 году. Пока Дом-музей закрыт, экспозиция мемориальных личных вещей певца, его письма, фотографии, а также афиши, программы, театральные костюмы и эскизы декораций к спектаклям путешествует по другим адресам.

«Это не только рассказ о петербургской жизни Шаляпина, но и взгляд из сегодняшнего дня на историю этого дома на Петроградской стороне, его необычную судьбу: от болотистого участка на петербургской окраине и строительства доходного дома до первого русского музея, посвященного великому певцу с мировым именем», — отмечают в Музее истории Петербурга.