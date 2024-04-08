Снимки Дэвида Гамильтона и Эрика Марриана, кадры с Маей Плисецкой и Мэрилин Монро и портреты императорской семьи выставят на торги

Среди самых интересных лотов — работа французского фотографа-гуманиста Леона Хершритта (его руки также принадлежат каноничные портреты Жана-Поля Сарта, Катрин Денев), известного своими хрониками Холодной войны, «Лежащая Анна» 1968 года. В кадре запечатлена жена Хершитта, которая часто снималась для него в эротических съемках. Лов выставлен по стартовой цене 60 000 рублей. Другой фотограф, Дэвид Гамильтон, также обращался к обнаженному телу в кадре — его «Двое» 1970 года представлены по той же стартовой цене.

К более позднему времени относятся работы француза Эрика Марриана, который в классическом черно-белом формате серии «Белый квадрат» 2005 года снискал славу классика эротической фотографии. В его контрастных, основанных на контрформе, минималистских работах «Черное на белом» (Этюд № 17) и «Обнаженная» (Этюд № 36) прослеживается архитектурное образование. Лоты с авторским автографом представлены по стартовой цене 35 000 рублей каждая.