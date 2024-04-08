Снимки Дэвида Гамильтона и Эрика Марриана, кадры с Маей Плисецкой и Мэрилин Монро и портреты императорской семьи выставят на торги

На очередном онлайн-аукционе дома «Литфонд», который пройдет 11 апреля, представлены редкие фотографии XIX-XX веков: от ферротипа до конструктивизма, советской классической фотографии и культовых мировых имен.
Среди самых интересных лотов — работа французского фотографа-гуманиста Леона Хершритта (его руки также принадлежат каноничные портреты Жана-Поля Сарта, Катрин Денев), известного своими хрониками Холодной войны, «Лежащая Анна» 1968 года. В кадре запечатлена жена Хершитта, которая часто снималась для него в эротических съемках. Лов выставлен по стартовой цене 60 000 рублей. Другой фотограф, Дэвид Гамильтон, также обращался к обнаженному телу в кадре — его «Двое» 1970 года представлены по той же стартовой цене.
К более позднему времени относятся работы француза Эрика Марриана, который в классическом черно-белом формате серии «Белый квадрат» 2005 года снискал славу классика эротической фотографии. В его контрастных, основанных на контрформе, минималистских работах «Черное на белом» (Этюд № 17) и «Обнаженная» (Этюд № 36) прослеживается архитектурное образование. Лоты с авторским автографом представлены по стартовой цене 35 000 рублей каждая.
Манфред Крайнер, «Прибытие Мэрилин Монро в Чикаго для участия в рекламной кампании фильма „В джазе только девушки“», 1959 год
Манфред Крайнер, «Встреча Мэрилин Монро в Чикаго для участия в рекламной кампании фильма „В джазе только девушки“», 1959 год
256 фотографий балерины Майи Плисецкой на сцене и в жизни, 1940-1970-е годы
От имен переходим к персоналиям — среди лотов, представленных на аукционе, редкие кадры из жизни двух разноплановых икон советской и голливудской сцен. На нескольких кадрах немецкого журналиста и руководителя Нью-Йоркского бюро издательства «Бауэр» запечатлена звезда фильма «В джазе только девушки» Мэрилин Монро в промоутирующей фильм кампании. Фотографии «Прибытие Мэрилин Монро в Чикаго для участия в рекламной кампании фильма „В джазе только девушки“» и «Встреча Мэрилин Монро в Чикаго для участия в рекламной кампании фильма „В джазе только девушки“» представлены на аукционе по стартовой цене — 30 000 рублей каждая.
Советская театральная сцена отражена в аукционе серией фотографий со сцены и жизни балерины Майи Плисецкой — 256 кадров представлены в различных форматах и охватывают более 30 лет бытийности иконы не только русского балета, но и мировой модной истории. Стартовая цена — 50 000 рублей.
Помимо студийной фотографии, кадров из жизни икон мирового театрального и кинематографического эшелона, среди лотов также представлены исторические хроники. В торах участвует и групповые портреты императорской семьи, на которых запечатлены Николай II с супругой Александрой Федоровной и детьми. Стартовая цена фотографий Сергея Левицкого 1900-х годов — 4 000 рублей.
Тема балета отражена на двух снимках «Танцовщицы Студии Айседоры Дункан», снятых в 1921-1923 года. Напомним, вечная спутница и femme fatale Сергея Есенина открыла детскую хореографическую школу-студию в 1921 году в московском особняке на Пречистенке, 20, где непродолжительное время жил русский поэт. Стартовая цена лота — 4 000 рублей.
Еще один лот связан с мировой политической историей — «Групповой портрет лидеров трех держав на Ялтинской конференции: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля», снятый в Ялте в 1945 году. Стартовая цена — 3 000 рублей.
Торги фотографий пройдут 11 апреля.
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