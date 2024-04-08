«Уникальность выставки в том, что практически все представленные произведения были созданы в Ленинграде в годы войны — художниками, оставшимися в блокадного городе, которые стремились не пропустить, не забыть главное — то, как в нечеловеческих условиях люди спасали Жизнь и побеждали», — отмечают кураторы выставки.

Совместная выставка Русского музея и Нижегородского государственного художественного музея «Я говорю с тобой из Ленинграда...» пройдет с 27 апреля по 4 августа Нижегородском Манеже в корпусе Кремля, 3.

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