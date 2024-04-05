Предполагаемый рисунок Микеланджело из его флорентийской виллы может быть продан на аукционе — впервые за 5 веков!

Потомки Микеланджело продали резиденцию семье Сернези вместе с фреской, которая была отделена от стены в 1979 году для реставрационных работ. Изображение атлетичного мужчины, идентифицированного как древнегреческий бог Тритон или, по другой версии, Сатир, не единожды экспонировалось в Японии, Канаде, Китае и относительно недавнем масштабном проекте «Michelangelo: Divine Draftsman and Designer», прошедшем в музее Метрополитен в 2017 году, в рамках которого представлялось куратором рисунков и гравюр Кармен Бамбах как «единственное сохранившееся доказательство мастерства Микеланджело как рисовальщика в монументальных формах».

Когда владельцы приняли решение продать виллу, встал вопрос о судьбе произведения, которое было решено выставить на торги. Осложняют ситуацию два аспекта: недавно правительство Италии признало фреску национальным достоянием, поэтому она не может быть продана за пределы страны (в ином случае ее просто выкупит государство по удобной цене), а также не совсем ясная атрибуция произведения.

Произведение, находившись в частном владении, не было доступно широкому кругу профессионалов, которые могли бы оценить и подтвердить авторство. Многие искусствоведы считают, что работа не могла быть написана Микеланджело, потому что написана не так искусно, и потому что большую часть ранних работ художник уничтожил. Возможно, про эту он забыл! Сейчас семья Сернези предполагает продать работу более чем за 24 млн долларов.