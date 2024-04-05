На персональной выставке петербургской художницы Екатерины Ермолаевой, которая открывается в галерее Open You 6 апреля, представят работы разных лет. В основе каждой из них — красота повседневности.
Фрагмент картины «Гримерная», 2024 год
Как рассказали «Собака.ru» в Open You Gallery, в экспозицию вошла серия работ, в которых автор запечатлела фрагменты из путешествий и прогулок по родному городу. В, казалось бы, неприметных образах мегаполиса Ермолаева, романтизируя разруху и чествуя хаос, вычленяет нетривиальные символы — блошиные рынки, бытийность коммуналок, чудаковатые незнакомцы, творческий мусор. В общем, все, чем известен и интересен необывателю Петербург.
«Зрителю открывается результат художественной романтизации разрухи, где неидеальные и даже некрасивые в привычном понимании артефакты становятся "удачным положением вещей" и натуралистично отображаются в визуальном дневнике художницы», — отмечают кураторы экспозиции.
Художница обращается к разным техникам для достижения оригинального облика города. Помимо традиционной живописи на холсте, автор создает мистические сюжеты-хроникеры ежедневности в диджитал формате. Темными цветами и смелыми ракурсами, обилием мелких деталий Ермолаева лепит форму знакомых мест и по-новому формулирует родной ландшафт. Кроме знакомых видов Петербурга в экспозиции представлены визуальные заметки из путешествий.
Екатерина Ермолаева живет и работает в Петербурге. Принимала участие в групповых выставках и показывала персональные проекты в Венеции и Петербурге. Также в послужном списке художницы работа над заключительным эпизодом «Хибаро» сериала «Любовь. Смерть. Роботы», фильмом Ричарда Линклейтера «Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood» (Netflix) и концепт-артом для компьютерных игр Actvision.
Выставка «Chaos» открыта с 6 апреля по 4 мая 2024 года в Open You Gallery на Басковом переулке, 13–15.
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